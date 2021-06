Carlos Mesa y David Couñago ganan el I Concurso Nacional de Mojos en Madrid Fusión

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tinerfeño Carlos Mesa, del restaurante Muelle Viejo (Tenerife), ha sido galardonado con el Premio al Mejor Mojo de Tenerife armonizado con vino de Yanes malvasía aromática, de Bodega el Sitio (DOP Islas Canarias), en el I Concurso Nacional de Mojos de Tenerife armonizados con Vinos de Tenerife, celebrado en la última jornada de Madrid Fusión.

David Couñago, de Malasangre Food and Club (Vigo), ha recibido el galardón a Mejor Plato con Mojo de Tenerife armonizado con Vinos de Tenerife, con su plato 'Mi mojo mojo que me pica el mojo' y una armonización con el Vera de la Fuente Vijarejo y Albillo Criollo (DO Abona).

Los vencedores recibieron el aplauso del público que llenó el aforo del escenario polivalente y recibieron sus respectivos premios de la mano del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, y del consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez.

Turismo de Tenerife fue, junto a Madrid Fusión, organizadora de este evento que, en voz de Parrilla, "ha sido todo un orgullo para la isla, en esta edición del congreso", y que, según David Pérez, "el deseo es que se continúe repitiendo en futuras ediciones".

El jurado ha estado formado por el periodista Alberto Luchini, de El Mundo; el periodista, escritor, sumiller y restaurador Alberto Fernández Bombín; la empresaria e influencer Cristina Oria; el chef tinerfeño Juan Carlos Clemente, y el gran erudito de los productos canarios del Cabildo, Domingo Ríos.

Los seis chefs han mostrado a todo el congreso la gran versatilidad y poder de fascinación que representan los mojos de Tenerife en el contexto de la cocina contemporánea. Justo antes de comenzar el concurso, se preparó en el escenario, en directo, un mojo tradicional de Tenerife, para mostrar a todo el público su origen.

Los ganadores recibieron, además de un diploma acreditativo, un cheque de 800 euros y un lote de productos premium de Tenerife.

El último día del congreso ha sido todo un homenaje a las tradiciones gastronómicas y los grandes productos de Tenerife. El conocido como el 'sumilier más famoso del mundo', François Chartier, estuvo presente durante la mañana de hoy en el 'Túnel del vino de Tenerife', donde se han ofrecido variedades de las seis denominaciones de origen insulares durante todo el congreso.

Del mismo modo, personalidades del mundo de la televisión como Belinda Washington o Aarón Guerrero degustaron el almuerzo ofrecido en el estand-restaurante 'Despierta Emociones'; uno de los más concurridos durante esta edición de Madrid Fusión que, de la mano del Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, y del área de Agricultura, Ganadería y Pesca de la institución insular, en una delegación encabezada por el presidente Pedro Martín, un total de nueve chefs encabezados por Juan Carlos Clemente, y representantes de las seis denominaciones de origen de la isla, han culminado con éxito esta edición de Madrid Fusión.