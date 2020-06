La DO Mondéjar quiere expandir aún más sus exportaciones: "La venta nacional es darse contra un muro"

GUADALAJARA, 7 Jun. (EURO PRESS) -

La Denominación de Origen Mondéjar, cuyos vinos este año tendrán una excelente calidad, pretende seguir expandiendo sus exportaciones, pues consideran que vender sus caldos en España "es darse contra un muro".

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de la Denominación de Origen Mondéjar, José Luis Sánchez, que ha explicado que gran parte de los vinos de la cooperativa Santa María Magdalena, que junto a Bodegas Mariscal son las dos que forman parte de la DO de Mondéjar, se exportan ya a otros países.

Y es que Sánchez reconoce que, hoy por hoy, vender este vino en España "es darse contra un muro" porque muchos hosteleros reconocen que se venden más con un Rivera y o un Rioja en el bar o restaurante.

Sánchez ha apuntado que este años las viñas están "esplendorosas" porque ha llovido mucho, aunque ha recordado el refrán de los mayores que dice: "Año bisiesto, ni viña ni huerto". De ahí que haya hablado de la importancia de estar preparado y proteger las viñas por si hubiera algún ataque de mildiu si continúan las lluvias.

Según ha señalado, de momento no han notado nada al respecto pero ya están tratando sus viñas de forma preventiva porque con las lluvias se incrementa la humedad y eso favorece su llegada, ha señalado el presidente de la DO Mondéjar, no sin antes recordar que el último "ataque" de mildiu data de 1988, año también bisiesto, ha precisado.

En todo caso, "la cosecha de este año es bastante buena de momento y es una uva para vino", ha señalado Sánchez, viticultor experimentado que ha calculado que es fácil que se recojan por hectárea en torno a los 7.000 u 8.000 kilos de uva.

En Mondéjar la vendimia va más retrasada que en La Mancha, tal y como ha explicado Sánchez, que ha aclarado que esto lo da el propio clima y la caída térmica entre el día y la noche. "A l ser zona alta es lo que favorece su maduración", ha indicado.

VENDIMIA MECANIZADA

En cuanto a la mano de obra que antes se requería para la vendimia, el presidente de la Denominación de Origen ha apuntado que al contrario que pasa con otros cultivos, en Mondéjar la recogida de la uva cada vez requiere menos mano de obra, dado que han crecido mucho las viñas en espaldera y casi el cien por cien de la vendimia se realiza ya con maquinaria agrícola, salvo en fincas muy familiares.

Según ha añadido, Mondéjar tiene en la actualidad la estadística más alta de maquinaria por cabeza, tanto en tractores como en remolques o máquinas para vendimiar, e incluso tienen cultivadores que realizan el arado por sí solos entre las cepas.

El presidente de la DO ha afirmado que la maquinaria en este campo va sustituyendo a la mano de obra, algo que viene pasando desde hace años. Así, él fue uno de los primeros que apostó por las viñas en espaldera ya que el trabajo con máquinas vendimiadoras es posible.