Los vinos de Tenerife protagonizan la primera jornada de Madrid Fusión

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha presidido la cata inaugural de The Wine Edition, la zona dedicada al vino en esta edición de Madrid Fusión, el congreso internacional de gastronomía más importante de España que ha abierto sus puertas este lunes. Los asistentes pudieron disfrutar de vinos de la isla servidos por el sumiller de la Casa Real, Manuel Isoler Lancho.

Entre las variedades degustadas y explicadas por Jesús de las Heras (técnico del Cabildo) y Juanma Bellver (CEO de Lavinia) se encontraban Las Suertes 2019 (DO Valle de la Orotava); Viñátigo Malvasía Clásico (DO Ycoden Daute Isora); Hacienda de Acentejo Tinto Barrica (DO Tacoronte- Acentejo; Momentos de Ferrera Blanco (DO Valle de Güímar); Frontos Blanco Seco Ecológico (DO Abona), y El Sitio Malvasía Aromática (DOP Islas Canarias).

Pedro Martín aseguró que el hecho de protagonizar "un evento tan esperado como la reapertura de un congreso de la envergadura de Madrid Fusión, con una cata de vinos de la isla y con tanto éxito de asistencia, es una satisfacción y una magnífica oportunidad para exponer a quienes tengan ocasión de visitarnos la excelencia de nuestros productos locales".

El presidente inauguró también el estand, en formato comedor, 'Tenerife despierta emociones', acompañado por el chef Martín Berasategui, poseedor de 13 estrellas Michelín, dos de ellas en su restaurante MB del Hotel Ritz Carlton Abama, de Guía de Isora. "Tenerife es una parte importante de los aplausos que recibo y que recibe la cocina española", indicó Berasategui, a lo que añadió que la gastronomía de la isla "la llevamos a cabo muchas personas; empezando por los pescadores, campesinos y recolectores". Agregó que la cocina de Tenerife "contagia, ilusiona y traslada emociones".

La isla acude al congreso gastronómico con un espacio de casi 100 metros cuadrados y que supone la apuesta más ambiciosa de la isla desde su participación el mismo; un aspecto que recalcó el presidente, Pedro Martín, quien dio la bienvenida a todas las personas que, durante toda la jornada, llenaron las mesas dispuestas en el espacio con el que la isla pretender poner en valor a toda la cadena de valor agroalimentaria; y donde mantuvo encuentros con representantes institucionales y empresariales.

Por la mañana, Tenerife saludó a todos los asistentes con un desayuno saludable a base de aguacate y mango, armonizado con 'agüitas', zumos naturales y vinos de Tenerife: tartar de mango con yogurt y menta; escacho de aguacate y cilantro con pescado azul; ensaladita de mango con tomates cagones y queso, y aguacate, huevo de gallina de corral y papas de color.

Del mismo modo, durante todo el día los asistentes a visitar el innovador 'Túnel del Vino de Tenerife', situado en la zona 'The Wine Edition', donde se pueden degustar una gran variedad de vinos, de las seis denominaciones de origen de la isla durante los tres días de congreso. Se trata de un elemento que se ha convertido en uno de los puntos más concurridos del congreso. Este año, con un formato totalmente vanguardista, y con todas las medidas de seguridad e higiene, quienes concurrieron por él pudieron descubrir los característicos aromas y sabores de los vinos de la isla.

El consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, ha valorado el "excelente trabajo del equipo de chefs de la isla, encabezados por Juan Carlos Clemente, cuyas elaboraciones pusieron en valor la gastronomía local más sana y, a la vez, creativa, de la que tantas personas de las que nos visitan anualmente, y volverán a hacerlo desde este mismo verano, se enamoran cuando la conocen", ha explicado.

PRESENTADA LA MARCA 'CARNES FRESCAS TENERIFE'

La jornada de la delegación tinerfeña también trajo consigo la presentación-taller de la nueva marca 'Carnes Frescas Tenerife', cinco carnes de Km0 tinerfeño, en la que se pudieron degustar piezas de vaca, cochino negro, oveja, cabra y conejo, que corrió a cargo de Cristina Sierra, gerente del MIT, y Rafael González, jefe del Servicio de Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, contó con la colaboración del chef Juan Carlos Clemente, quien, de forma dinámica, realizó catas sencillas de distintas carnes de la isla.

El objetivo de la presentación ha sido poner en valor el trabajo realizado por ganaderos y ganaderas de la isla, creando con ello una imagen diferenciadora que identifique, de forma inmediata, el producto local en el lineal de supermercados y carnicerías, consiguiendo con ello una cesta de la compra más comprometida con el entorno rural, con los productos de cercanía y la economía circular.

Durante el almuerzo posterior se presentaron las carnes insulares en elaboraciones como cabrito embarrado; terrina de conejo al salmorejo; guiso tradicional de carne de cabra; cordero especiado; sopa de carne de cabra; albondiguillas de cochino negro glaseadas; papitas con cerdo blanco, millo y cilantro; carne fiesta con cochino negro; tartar de vaca local; lomo madurado de vaca con aguacate y papas de color; y postres de Pedro Rodríguez Dios.

El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, Javier Parrilla, ha explicado que "esta marca es un homenaje a esos ganaderos y ganaderas de Tenerife que resuelven cada día llenar el tesoro de nuestra isla con productos de calidad, con el trabajo duro de su día a día". Y agregó: "Gracias a ellos mantenemos la soberanía alimentaria, conservamos paisajes, disfrutamos de una gastronomía única en el mundo".

Por la tarde, el estand dio a conocer, mediante el taller de los 'Quesos de Tenerife' la extraordinaria paleta de curaciones y sensaciones que tienen los poco conocidos quesos de la isla; en una jornada que, culminó, como es tradicional ya, con una merienda con productos premium de Tenerife: arepita de cabra picantona; tostón de papa con carajacas; mini burger de cochino negro; pulguita con tartar de ternera de Tenerife; además de timba, tembloroso de queso con tomate... y Vinos de Tenerife. Y el día culminó con sus tradicionales meriendas con productos premium de la isla.