Un pescador - GENERALITAT

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha informado de que el 11 de noviembre acabó la primera fase del proceso electoral de las cofradías de pescadores catalanas.

En un comunicado este martes, explica que el proceso empezó en septiembre y que ha permitido elegir a los representantes que "liderarán las cofradías durante el próximo mandato".

Han participado en el proceso 1.742 profesionales del sector, de los que 481 son armadores y 1.261 trabajadores.

El proceso ha comportado la renovación de los órganos de 31 cofradías, con la reelección de 22 patrones mayores y la elección de un nuevo patrón mayor en 9 cofradías.

El calendario electoral continuará con la elección de las presidencias de las tres federaciones territoriales y con la elección de los órganos de gobierno de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.