Aprobado el decreto catalán de ordenación sostenible de la pesca en aguas continentales

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes el decreto que regula la ordenación sostenible de la pesca en aguas continentales, un documento que regula, entre otras cuestiones, las escuelas de río, las entidades tutoras de la pesca y las zonas de pesca en instalaciones privadas.

El decreto desarrolla la Ley 22/2009 de ordenación sostenible de la pesca en aguas continentales y se sometió a trámite de participación ciudadana para recoger las propuestas y sugerencias que mejoraran el contenido y la redacción del proyecto, informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu.

La ley regula, protege y fomenta el derecho al ejercicio de la pesca en todas las masas de agua continental de Catalunya, y compatibiliza la actividad con el mantenimiento de un estado de conservación favorable de las especies.