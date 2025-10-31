Agro.- Catalunya y 4 comunidades más piden a la CE medidas para garantizar el futuro de la pesca

Archivo - Varias personas trabajan en el Puerto de Arenys - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

PALMA/BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a los presidentes de las otras cuatro comunidades autónomas, ha enviado una carta a la Comisión Europea (CE) para reclamar medidas ante la "grave situación económica" del sector pesquero en el Mediterráneo.

Según ha informado este viernes la Generalitat en un comunicado, los presidentes de Catalunya, de la Comunidad Valenciana, de la Región de Murcia, Andalucía y de Baleares han colaborado en el envío de la carta que ha recibido la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen.

En el texto, los cinco gobiernos alertan de que la continua reducción de oportunidades de pesca derivada de la aplicación del reglamento de pesca demersal del Mediterráneo noroccidental está poniendo en riesgo la viabilidad económica y social del sector.

Los presidentes han recordado que, pese a las medidas adoptadas en los últimos años para garantizar la sostenibilidad ambiental, la viabilidad de las cofradías, las lonjas, las empresas y los trabajadores del mar es actualmente insostenible.

Han señalado que "el tiempo se acaba" y que es necesario que la CE actúe antes de que la situación sea irreversible.

Las comunidades instan a habilitar medidas extraordinarias y flexibles, como ya se ha hecho en otros momentos de crisis, para garantizar la supervivencia económica y social del sector.

Al mismo tiempo, han expresado su intención de colaborar con la CE para alcanzar una pesca sostenible ambiental, económica y socialmente.

La carta ha sido firmada por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; el presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y por la presidenta del Govern, Marga Prohens.