Agro.- El Govern paga los 5,9 millones de euros pendientes de ayudas al sector pesquero

El Govern paga los 5,9 millones de euros pendientes de ayudas al sector pesquero

BARCELONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha completado el pago de los 5,9 millones de euros pendientes en ayudas dirigidas al sector pesquero, informa en un comunicado este lunes.

Este pago se enmarca en el balance del último año en materia de apoyo al sector, durante el cual el Departamento ha tramitado cerca de 1.000 expedientes de ayudas en el ámbito de la pesca y ha abonado un total de 21 millones de euros, de los que 14,5 millones provienen del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

En cuanto a la distribución de las ayudas, destacan los 7,9 millones destinados a inversiones en el sector pesquero, acuícola y en la cadena de valor del pescado, como la implementación de redes de pesca más selectivas y la incorporación de puertas voladoras a la flota de arrastre.

Asimismo, se abonaron 4,7 millones de euros en compensaciones a la flota, armadores y marinería por las paralizaciones temporales de la actividad pesquera, así como 2,5 millones de euros para el desarrollo de la economía azul sostenible, mediante los Grupos de Acción Local Pesquera (Galp).

Por último, se han destinado 1,7 millones de euros a fortalecer el conocimiento en pesca y oceanografía operacional, a través del Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (IcatMar), y 3,6 millones de euros a las cofradías de pescadores y federaciones de cofradías de pescadores.