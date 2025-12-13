El conseller Òscar Ordeig - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha valorado que el sector pesquero mantenga los 143 días de pesca del año pasado tras el Consejo de Ministros de Pesca de la UE, pero ha advertido de que "queda mucho trabajo por hacer".

Este sábado ha dicho en un comunicado que la propuesta inicial (que planteaba una reducción drástica hasta 9 días de pesca) hubiera sido devastadora para la pesca mediterránea, y ha advertido: "Pescaremos los mismos días que el año pasado, pero el trabajo no ha acabado aquí".

UNA NORMATIVA MÁS COHERENTE

Ha destacado que una clave del Consejo es el compromiso del comisario de promover una reforma inmediata del reglamento de pesca, porque abre la puerta a corregir disfunciones, como la consideración de las 'especies estrangulantes': "No tiene sentido que la situación de una sola especie pueda impedir la pesca de más de 150 especies".

Además, considera que "hace falta un marco normativo más coherente y justo, que tenga en cuenta los esfuerzos que la flota pesquera ya ha hecho" para avanzar hacia la sostenibilidad.

También ha dicho que la mejora de los stocks "debe permitir que, desde ahora, las negociaciones se basen en informes científicos más favorables" y se puedan recuperar días de pesca en el futuro.

GAMBA Y CIGALA

Ordeig ha avanzado que la regulación de la gamba será uno de los principales objetivos de las próximas negociaciones europeas.

En cuanto a la cigala, celebra que se haya eliminado la penalización vinculada a la cigala, que afectaba a la flota catalana pese a que los informes científicos no reflejaban sobrepesca: "Es una corrección necesaria y una victoria para el sector catalán".

SOSTENIBILIDAD Y AYUDAS FEMPA

Respecto a la sostenibilidad, ha destacado que las medidas de selectividad ya implantadas logren la media de asignación de 143 días, y ha defendido mantener las bonificaciones internas para las embarcaciones que apuestan por mejoras técnicas, como las puertas voladoras (el 32% de la flota catalana tiene este sistema, y Ordeig ha animado al resto del sector a avanzar en esta línea).

La Generalitat ya ha abierto las ayudas Fempa 2026-2027, con una dotación global de 8,5 millones de euros, para reforzar la sostenibilidad del sector pesquero y acuícola.

3,8 millones se destinan a fomentar la pesca sostenible, incluyendo específicamente ayudas para puertas voladoras y redes más selectivas, además de actuaciones ante el cambio climático; los otros 4,7 van al sector acuícola, para un modelo más eficiente y alineado con retos ambientales.

GRACIAS A PLANAS Y AL SECTOR

Tras el acuerdo en Bruselas, el conseller ha agradecido el trabajo de todos los que han contribuido a la negociación, especialmente del Ministerio de Agricultura, dirigido por Luis Planas, para conseguir un resultado "mucho más favorable que la propuesta inicial".

También ha agradecido al sector pesquero su compromiso con la sostenibilidad; los datos aportados por Icatmar; el trabajo de la Dirección General de Política Marítima y Pesca Sostenible; la colaboración de las autonomías, y la coordinación con Francia e Italia.