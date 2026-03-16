Agro.- Un proyecto europeo analiza en Girona si es viable instalar desalinizadoras en barcos

Un proyecto europeo analiza en Girona si es viable instalar desalinizadoras en barcos - GENERALITAT

GIRONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo Lide eCOadapt50 de adaptación de la economía local al cambio climático está llevando a cabo una prueba piloto en dos barcos de las cofradías de pescadores de Roses y Palamós (Girona) para analizar si es viable instalar desalinizadoras portátiles en embarcaciones de pesca.

La iniciativa, coordinada por la Diputació de Barcelona y cofinanciada por la Comisión Europea y la Generalitat, estudia si esta pueda ser una solución para proporcionar agua potable a las flotas que se embarcan semanas o meses en alta mar, informa el Departamento de Transición Ecológica en un comunicado este lunes.

En las cofradías de Roses y Palamós, se han instalado desalinizadoras que producen respectivamente 25 y 60 litros de agua potable fresca por hora cada una, con un diseño compacto, apto para cabinas con espacio limitado.

AFRONTAR RIESGOS CLIMÁTICOS

La directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat, Sonsoles Letang, y el presidente delegado del Área de Acción Climática y Transición Energética de la Diputación de Barcelona, Marc Serra, han visitado este lunes en el Port de Roses una de las embarcaciones preparadas para desalinizar el agua.

Letang ha explicado que la adaptación del sector pesquero al aumento de temperaturas es "vital", y que soluciones tecnológicas como éstas permiten afrontar los riesgos climáticos detectados en la diagnosis de vulnerabilidad del Govern.

Por su parte, Serra ha elogiado este proyecto piloto porque "ayuda a ahorrar miles de litros de agua, pero también ser más eficientes energéticamente, reducir emisiones y evitar el uso de envases plásticos de un solo uso".

ACTUANDO EN 4 SECTORES

En el proyecto Life eCOadapt50 están implicados agentes sociales y económicos de los territorios y administraciones locales, así como las cuatro diputaciones y la Generalitat, y prevé ejecutar hasta 2030 más de 75 acciones en las actividades agroganadera, forestal, pesquera y turística.

El eCOadapt50 se ejecuta en 19 territorios, que representan el 60% de la superficie de toda Catalunya (cerca de 19.400 km2) y cuenta con un presupuesto de 18,6 millones de euros hasta 2030.