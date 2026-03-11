Los anguleros avisan de que continuará la pesca ilegal de la especie porque existe "un boyante mercado negro"

Comparecencia de la Asociación de Anguleros ante la Comisión de Pesca - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Anguleros de Euskadi ha advertido de que la prohibición de la pesca de esta especie decretada por el Gobierno Vasco dejará a los ríos sin la supervisión que realizan los anguleros que operan en el marco de la legalidad, lo que unido al "boyante mercado negro" que existe en torno a esta especie, hará que "vuelvan a suceder" episodios como el de este pasado martes, cuando fueron incautados en Gipuzkoa 27 kilos de angulas pescadas ilegalmente.

El presidente, Unai Eizaguirre, y el secretario de esta asociación, Iñaki Bedoya, han comparecido este miércoles ante la Comisión de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Parlamento Vasco para reiterar su rechazo a la decisión del Gobierno Vasco de prohibir la pesca de la angula para la actual campaña en Euskadi, una medida adoptada ante la situación "crítica" de esta especie.

En su intervención, los representantes de esta asociación se han referido a la incautación, este pasado martes, de 27 kilos de angulas, en una operación contra la pesca ilegal llevada a cabo por la Guardia Civil, la Gendarmería y Europol en Aginaga (Gipuzkoa).

Los representantes de la Asociación de Anguleros han afirmado que lo ocurrido en Aginaga es "un ejemplo más" del problema de la pesca ilegal de angulas.

En este sentido, y en referencia a la prohibición de la campaña de la angula, se han preguntado "quién cuidará de los ríos" si, con este veto a la pesca regulada, el Gobierno Vasco "saca" de los cauces fluviales a los anguleros que operan dentro de la legalidad, sobre los que ha asegurado que son "los ojos del río".

"VOLVERÁ A SUCEDER"

"Nosotros sabemos cuándo hay vertidos; cuándo hay especies invasoras; cuándo hay pesca ilegal", han añadido, para advertir de que si se les "saca" de los ríos, "van a volver a suceder" casos de pesca ilegal.

En este sentido, han aludido a los elevados precios de la angula como argumento que puede incentivar la extracción ilegal de esta especie. "Todos sabemos los precios que tiene la angula, sabemos que hay un mercado negro boyante; y por lo tanto, volverá a suceder", han advertido.