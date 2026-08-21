La campaña Juvena 2026 arranca este sábado para estudiar las juveniles de anchoa en el golfo de Vizcaya

Archivo - Medición de anchoa en la campaña Juvena - AZTI - Archivo

SAN SEBASTIÁN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación inicia este sábado la campaña Juvena 2026 para estudiar las formas juveniles de anchoa en el golfo de Vizcaya.

Durante 40 días los investigadores estimarán "la abundancia, situación biológica y analizarán las condiciones ambientales que permitirán realizar previsiones de reclutamiento para el año que viene".

En un comunicado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado del inicio de la campaña Juvena 2026 que se realizará a bordo del buque oceanográfico del ministerio Emma Bardán, que parte este viernes del puerto de Pasaia (Guipúzcoa) y cuenta también con la participación del buque oceanográfico Ángeles Alvariño, del Instituto Español de Oceanografía (IEO).

Los trabajos se prolongarán durante 40 días. Los científicos estimarán la abundancia y analizarán la situación biológica de la anchoa, una especie de alto interés para la flota de cerco del Cantábrico.

Asimismo, estudiarán la caracterización de las condiciones ambientales, de forma que se pueda prever el reclutamiento para el próximo año.

Los científicos de la Fundación Azti son los responsables del desarrollo y supervisión de los trabajos, en los que participa también personal investigador IEO.

CONDICIONES HIDROGRÁFICAS

En esta campaña se analizarán igualmente las condiciones hidrográficas, de abundancia y distribución de los componentes del ecosistema pelágico relevantes para comprender la dinámica del proceso de reclutamiento. También se recabará información sobre la distribución y abundancia de predadores superiores, como mamíferos y aves marinas, las actividades humanas y basuras marinas.

Los científicos pretenden "avanzar en el conocimiento de las especies mesopelágicas del golfo y en la puesta a punto de metodología acústica de banda ancha para la discriminación de especies y tallas de especies pelágicas", han explicado desde el Ministerio.

Para evaluar los stocks pelágicos, los investigadores utilizarán ecosondas, así como pescas para la identificación de las especies y obtención de datos biológicos, mientras que los estudios de ecología se realizarán con muestreos de distintas redes y sondas para obtener datos del plancton y columna de agua. Se completarán con la observación de depredadores superiores e información sobre basuras marinas.