Canarias, "preocupada" ante la iniciativa estatal de experimentar la pesca con cerco industrial en las islas

Archivo - Canarias reitera al Estado que permita el traspaso entre campañas de la cuota sobrante de atún rojo - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha trasladado recientemente al Estado su "preocupación" ante la reciente propuesta del Ministerio de experimentar en las islas con jaulas de engorde de atunes y raviles, así como con la pesca con cerco industrial, una práctica que "está prohibida", frente a la pesca tradicional y artesanal asentada.

Así lo ha comunicado este miércoles el director general de Pesca del Gobierno canario, Esteban Reyes, que ha precisado que Canarias busca precisar "en qué términos se ha producido esta propuesta, de la que no se tenía conocimiento". "Si hay un arte que sí está prohibido en Canarias, ese es el de cerco, un arte industrial, y esta es un área o una zona en la que siempre se ha practicado la pesca artesanal", ha señalado ante los medios.

De este modo, Reyes ha emplazado a esperar a la respuesta del Ministerio, para que "dirima todo lo preguntado", y, en consecuencia, Canarias pueda adoptar un "posicionamiento".

"El Gobierno de Canarias se enteró de esa propuesta estando en Sevilla, en una Comisión del ICCAT. Yo estaba presente, y fue una propuesta que se lanza desde el Ministerio, a través de un operador, y el ICCAT, en este caso, ha dicho que no tiene ningún tipo de problemas a la propuesta", ha explicado el director regional del área.

Reyes ha avanzado que "la parte más preocupante" de esta iniciativa no es "el engorde de peces en las islas" --porque "la acuicultura existe en Canarias desde hace bastantes años", y "con bastante éxito"--, sino el hecho de practicar el "cerco industrial", un "arte prohibido", frente a la pesca tradicional y artesanal.