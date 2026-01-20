La pesca subastada en lonjas de Cantabria baja un 3,7% en 2025, pero aumenta su valor hasta 69 millones

Archivo - La pesca subastada en lonjas de Cantabria baja un -3,7% en 2025 pero aumenta su valor hasta los 69 millones - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las ocho lonjas de Cantabria subastaron en 2025 un total de 27,8 millones de kilos de pescado, un 3,7% menos que el año anterior, con un valor de 69,11 millones de euros, que son 9,05 millones más (+15,1%) que en 2024, según datos de la Consejería de Pesca del Gobierno regional.

De los cinco puertos que facturan más de un millón de euros, aumentó el valor de las capturas en todos menos el de Santander, donde cayó un 23,7% interanual, hasta los 7,77 millones frente a 10,18 millones en 2024. Además, los kilos vendidos cayeron un 35,3%, al bajar desde los 3,8 millones a los 2,48.

En el extremo opuesto, donde más subió el valor de la pesca fue en el de Colindres, un 34,7%, que creció de 3,47 millones en 2024 a 4,67, pese al descenso en la cantidad de kilos subastados, 1,51 millones, que son un 8,7% menos que los 1,66 millones de 2024.

En segundo lugar, el puerto de Laredo registró un aumento tanto en la cantidad de pescado subastado, 5,9 millones de kilos frente a los 5,11 en 2024, es decir, un 15,7% más; como en el valor, que pasó de 9,7 millones a 12,77 en 2024, un 31,2% más.

Por su parte, el puerto de Santoña subastó 15,54 millones de kilos, un 0,3% más que en 2024 (15,5 millones) y el valor aumentó un 21,8%, de 31,8 millones a 38,75.

Finalmente, donde menos subió el valor de la pesca fue en el puerto de San Vicente de la Barquera, en el que se vendió un 7,7% más que el año anterior, al pasar de 4,4 millones de euros a 4,8, pese a vender 2,3 millones de kilos de pescado, un 14,2% menos que el año anterior.