Unos 70 tractores cortan el acceso al Puerto de Tarragona para protestar por el acuerdo de Mercosur

Unos 70 tractores bloquean el acceso por carretera al Port de Tarragona - EUROPA PRESS

TARRAGONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 70 tractores han cortado el acceso por carretera al Puerto de Tarragona sobre las 10 de la mañana de este jueves para protestar contra el acuerdo comercial de la Unión Europea y Mercosur.

La concentración, convocada por Revolta Pagesa, ha movilizado un centenar de agricultores de las comarcas de Tarragona y la intención es mantener el bloqueo viario al puerto tarraconense hasta el próximo lunes, según ha asegurado el presidente del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf, en declaraciones a los medios.

"No hay nadie en todo el Estado que esté conforme con estos acuerdos, que ponen a los campesinos como moneda de cambio para otras crisis de otros sectores", ha señalado sobre el acuerdo de libre comercio que Bruselas espera cerrar los próximos días.

En referencia a las protestas de los últimos años en el sector, Regolf ha insistido en que el sector en Cataluña está en crisis y no puede permitirse que se ponga en riesgo su futuro "desde despachos políticos".

Para los campesinos de la provincia de Tarragona, el Puerto "simboliza un punto de entrada" de producto agrario como vino o arroz, y han opinado que estos llegan con un menor control de calidad que, a su parecer, reduce la seguridad alimentaria.

MEDIDAS DEL PUERTO

Ante el bloqueo, el Puerto de Tarragona ha activado su plan de autoprotección en fase de alerta, con más efectivos de la policía Portuaria en el acceso de la A-27 y coordinación con Mossos d'Esquadra, Protección Civil y otros cuerpos de seguridad, han explicado fuentes del Port.

Esta es una de las diferentes reivindicaciones que el sector ha previsto para la jornada de este jueves, y que también afectan las comarcas de la Alta Ribagorça, el Ripollès y el Segrià.