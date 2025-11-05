Archivo - El Govern formaliza en Bruselas su adhesión al Pacto Rural Europeo en favor del mundo rural. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya ha formalizado este miércoles en Bruselas su adhesión al Pacto Rural de la Unión Europea, en la línea de su compromiso con el desarrollo rural y la cohesión territorial y de "la visión a largo plazo de la UE por las zonas rurales".

El compromiso se ha firmado en una sesión del Laboratorio de Acción Política del Pacto Rural en la capital belga, informa el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en un comunicado.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha destacado que la Agenda Rural de Catalunya, el Pacte Rural Català y la nueva Llei de l'Estatut dels Municipis Rurals "son buenos ejemplos" del compromiso de Catalunya con el despliegue de políticas rurales.

"La firma del Pacto Rural Europeo nos permitirá sumar esfuerzos con otros países de la UE para seguir reforzando estas políticas. El mundo rural catalán inicia una nueva etapa llena de oportunidades", ha agregado.

En el marco del Pacto, el Govern se ha comprometido a fortalecer la gobernanza rural, implementar el Estatut dels Municipis Rurals, participar en la activación del Mecanisme de Garantia Rural, desarrollar el Pacte Rural Català y mejorar la coordinación con el Pacte Rural Europeu.