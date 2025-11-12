Ordeig ve "crítica" la situación de la pesca catalana con el 80% de flota de arrastre parada

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en una reunión con el sector pesquero catalán - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha lamentado que la situación del sector pesquero catalán es "muy crítica", en un contexto en el que el 80% de la flota de arrastre está parada y sin poder trabajar porque se les han acabado los días disponibles para poder salir a pescar según la regulación europea.

"Estamos a punto de entrar en un camino de no retorno, de perder la capacidad de pesca y la suficiencia alimentaria de consumo de pescado en nuestro país, no solo en Navidad, sino para el resto de años", ha declarado Ordeig a los medios este miércoles tras una reunión con representantes del sector.

Ante esta situación, el conseller ha pedido a la Comisión Europea (CE) que implemente cambios urgentes en la regulación, y ha reivindicado que tanto la Generalitat como el sector pesquero han "hecho los deberes" y han cumplido con las exigencias ambientales europeas para pescar de manera más sostenible.

En esto también ha coincidido el presidente de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors y de Girona, Antoni Abad, que ha asegurado que desde hace 5 años el sector está implementando medidas para ser más sostenible, por lo que se merece que la CE reconsidere sus políticas y les permita salir más días a pescar.

En este sentido, Abad ha reclamado al Gobierno que presione al comisario de la CE para poder ampliar las jornadas de pesca hasta acabar el año: "No estamos reclamando nada más que el derecho al trabajo".

"Nos desaparecerá la gente de los muelles porque la gente debe trabajar y la gente debe poder mantener y ayudar a sus familias", ha lamentado, al tiempo que ha recordado que si su sector entra en quiebra, también lo harán otros, como las cofradías o los pescaderos.

Abad ha explicado que el 20% de la flota de arraste que no está parada no está en una buena situación, ya que a la mayoría les quedan pocos días, en algunos casos no llega a los 4, para poder salir a pescar, lo que augura una falta gamba, rape y cigala para Navidad.

"NO PODEMOS VIVIR DE MÁS PALABRAS"

Sobre la posibilidad presentada por el comisario de Pesca y Océanos de la CE, Costas Kadis, de ofrecer a los pescadores del Mediterráneo más días para que puedan afrontar la campaña navideña, Ordeig ha reivindicado: "No podemos vivir de más palabras. Necesitamos hechos de manera inmediata y urgente".

"También tenemos que buscar la fórmula para tener más días de pesca en 2026 y no repetir el camino tristísimo e intolerable de diciembre del 2024, que como todos recuerdan nos recortaban el 80% los días de pesca", ha señalado.

FUTURAS MOVILIZACIONES

En cuanto a futuras movilizaciones, Abad ha explicado que, de momento, darán un voto de confianza a las administraciones, algo que se acabará si la situación no cambia: "Es una injusticia lo que se está haciendo, y las injusticias solo hay una forma de combatirlas, darlas a conocer a toda la gente".

Ordeig, que ha dicho que apoyará al sector "pase lo que pase", ha explicado que la Generalitat está estudiando medidas para que los pescadores puedan hacer frente a su inactividad, como bonificaciones de ciertas tasas o ayudas a proyectos que tengan en marcha, entre otras.