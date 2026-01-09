Agro.- Unió de Pagesos traslada a Ordeig "el lamentable papel" del Gobierno en el pacto UE-Mercosur

Momento de la reunión - UNIÓ DE PAGESOS

LLEIDA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Unió de Pagesos han trasladado al conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, "el lamentable papel del Estado español en la defensa de la agricultura europea ante la signatura del tratado de Mercosur", informa en un comunicado este viernes.

Lo ha hecho en el marco de una reunión bilateral que se ha celebrado en Lleida, en la que han lamentado la competencia desleal que "comportarán las importaciones sin las mismas exigencias que la producción europea".

Por otro lado, la organización ha explicado que Ordeig se ha comprometido a publicar durante enero las bases de las ayudas de la cooperación para el relevo generacional.

También ha pedido que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y Ordeig se impliquen para "revertir el nuevo sistema que la Seguridad Social ha impuesto a la agricultura".

REDUCCIONES EN LAS PRESTACIONES

Ha señalado que este sistema comportará reducciones de las prestaciones de viudedad, incapacidad temporal y permanente y jubilación de entre el 32% y el 44%.

Por su parte, en un apunte en la red 'X', Ordeig ha asegurado que su departamento continúa trabajando "codo con codo con las organizaciones agrarias para simplificar la Administración, garantizar la viabilidad del sector agroalimentario y fortalecer la soberanía alimentaria de Catalunya".