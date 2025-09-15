C.Valenciana pide al Gobierno postura "clara y firme" ante la reforma de PAC e insta a "abandonar la tibieza"

Archivo - El conseller de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Miguel Barrachina - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALENCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reclamado al Gobierno de España una posición "clara y firme" frente a la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que se debate en el seno de la Unión Europea y ha instado al Ejecutivo central a "abandonar la tibieza" en este asunto.

De hecho, según ha advertido el conseller, la Comunidad Valenciana "podría perder 52 millones de euros al año" en ayudas de la PAC, lo que supondría "dejar sin respaldo a 28.000 agricultores, de los cuales 24.000 son jubilados". Además, "se pone en peligro el futuro de 300.000 hectáreas de cultivo, una superficie que representa el 60% del total actualmente trabajado".

Ante tal situación, Barrachina ha emplazado al Gobierno de España a "liderar la defensa del campo español en Bruselas" y a "garantizar unas condiciones justas que permitan a los agricultores y ganaderos afrontar con garantías los retos del sector", según recoge la Conselleria de Agricultura en un comunicado.

No obstante, el conseller ha afeado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que asegure "públicamente que defiende los intereses del campo español frente a la nueva PAC, pero mientras tanto sus técnicos ya trabajan en el articulado de la nueva norma". "No es el momento de eso, sino de posicionar en Europa un rechazo total a una propuesta que acabaría con gran parte de nuestra agricultura", ha argumentado.

Ante esta situación, ha recalcado que la Generalitat "no aceptará que la reforma implique recortes en los fondos agrarios, un incremento de la burocracia ni la imposición de nuevas trabas que resten competitividad a los agricultores valencianos".

RECHAZA EL FONDO ÚNICO

También ha rechazado la creación de un fondo único que suprima el papel de las regiones en la gestión de estas ayudas porque, según ha sostenido, la agricultura "necesita certezas, estabilidad y apoyo, no incertidumbre".

En esta línea, ha reivindicado que, en el marco "del diálogo social y de la interlocución agraria", la Generalitat articuló una "postura común", respaldada tanto por el Consell como por AVA-Asaja, Asaja Alicante, CCPV-COAG, La Unió, UPA-PV y Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de rechazar "cualquier recorte o reforma de la PAC que perjudique los intereses de los agricultores valencianos".

Barrachina ha mostrado su preocupación por la propuesta de la nueva PAC, que, según ha advertido, excluiría de las ayudas agrarias a los agricultores jubilados que siguen cultivando sus tierras. Y ha alertado de que esta medida resulta "particularmente perjudicial para la Comunitat Valenciana, donde la edad media de los agricultores supera los 65 años, situándonos como la región con el sector más envejecido de España y posiblemente de Europa".

"Si los agricultores jubilados deben cumplir las mismas obligaciones normativas que el resto, lo justo es que también puedan acceder en igualdad de condiciones a las ayudas", ha considerado el conseller de Agricultura, que ha apostado por el relevo generacional, "pero es fundamental tener en cuenta nuestra realidad demográfica para asegurar que quienes han dedicado toda su vida al campo mantengan el respaldo necesario, continúen aportando al desarrollo rural y al sector agroalimentario y se evite el abandono de tierras", ha matizado.

En este contexto, ha subrayado que los agricultores jubilados que continúan trabajando sus parcelas "apoyan de manera directa la producción agrícola y evitan el abandono de terrenos que, de otro modo, quedarían sin uso".

"Su esfuerzo refleja no solo un profundo vínculo con la tierra, sino también una contribución clave a la sostenibilidad del medio rural", ha enfatizado, al tiempo que ha sostenido que el campo "no puede seguir siendo moneda de cambio en negociaciones políticas". "Defendemos una PAC que ayude a producir, a modernizar y a mantener el empleo en el medio rural", ha zanjado.