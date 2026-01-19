La Unió denuncia que el acuerdo con Mercosur permitirá "duplicar la entrada de miel a la UE con arancel cero"

Imagen de archivo de apicultores - LA UNIÓ

VALENCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que el acuerdo de la UE con los países de Mercosur posibilitará que se duplique la entrada de miel a los mercados europeos con arancel cero y advierte de que "precisamente, uno de los sectores altamente sensibles en la Comunidad Valenciana ante la liberalización comercial con Mercosur es la apicultura".

Al respecto, explica, en un comunicado que los productos considerados sensibles como la miel, la UE "no abre el mercado de manera ilimitada, sino mediante contingentes arancelarios". Para la miel se plantea un contingente anual máximo de 45.000 toneladas con arancel cero a los cinco años y el actual es del 17,3%.

Hasta septiembre de 2025 se había importado desde Mercosur a la UE un total de 20.390 toneladas (16.923 toneladas desde Argentina). De esta cantidad ,3.515 toneladas llegaron a España. En todo el año 2024 las cifras fueron de 23.630 toneladas en toda la UE y de 5.416 en España.

Por lo tanto, según La Unió existe "un importante" margen de envíos hasta llegar a las 45.000 toneladas del contingente que podrían entrar a la UE con arancel 0%. Al respecto, recalca que Mercosur agrupa a potentes países agroexportadores con unos costes de producción "muy inferiores, exigencias fitosanitarias más laxas, menores requisitos y obligaciones en materia de sanidad apícola, exigencias ambientales y laborales más bajas y una capacidad de exportación masiva".

Además, remarca que el sector apícola de la Comunitat Valenciana "sufre ya una fuerte competencia exterior y problemas de rentabilidad". En la campaña 2024/2025, se produjo una nueva recesión de los precios, más marcada en la miel a granel que en la miel envasada. Por ello, advierte de que la entrada de miel a bajo precio desde Mercosur "puede agravar todavía más la crisis del sector y acelerar el abandono de la actividad".

El secretario general de La Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris, señala que "la Comisión Europea apuesta por hacer campañas de apoyo a las abejas por un lado y por la otra permite la entrada de más miel de fuera para hundir a sus apicultores, en una clara muestra de hipocresía total".

La Unió propone que se refuercen los controles de trazabilidad, calidad y etiquetado de la miel importada y también un recorte del contingente hasta las 22.500 toneladas.

Se trata de un mal acuerdo que debería revisarse y que contemplara únicamente ese cupo libre de arancel, que es la media aproximada de importaciones de las tres últimas campañas y la mitad del contingente previsto de 45.000 toneladas.

La miel además permite almacenarse durante más tiempo que un producto fresco y habrá que vigilar las distorsiones de precio o el crecimiento de las importaciones para iniciar una posible investigación y aplicar las cláusulas de salvaguarda contempladas para ver si son eficientes. Las importaciones de miel de terceros países siguen al alza.

En 2024, los Estados miembros de la UE importaron 174.687 toneladas de miel, por 163.700 en 2023, lo que supone un aumento de más del 6%. Desde 2013 se ha producido un aumento de las importaciones del 29%. Los principales países de los que importa la UE son China, Ucrania y Argentina. España es uno de los principales importadores de miel dentro de la UE.

Las importaciones llegaron en 2024 a las 35.572 toneladas de miel, con un aumento del 13% sobre 2023 que fueron de 31.405 Tm. A los países anteriormente mencionados hay que sumar a Portugal que "es nuestro principal proveedor al realizar un proceso de triangulación y comprar miel china barata y revenderla en España, devaluando el mercado".

La Unió señala que la mayoría de nuestras mieles destacan por su diversidad floral, calidad organoléptica y tener una trazabilidad completa desde el apicultor hasta el consumidor. Por contra, señala que las importadas "se comercializan en mezclas de varios orígenes, lo que dificulta conocer su procedencia y se trata en muchos casos de mieles adulteradas o ultrafiltradas, con pérdida de polen y propiedades naturales".

"NUESTRAS MIELES, CON ESTRICTA NORMATIVA SANITARIA"

Por ello, Peris insiste en la necesidad de reciprocidad de los productos importados y los europeos. "Nuestras mieles están sujetas a una estricta normativa sanitaria y alimentaria por parte de la UE, con controles sobre residuos, tratamientos veterinarios y procesos de extracción", ha apuntado.

Sin embargo, "compiten con otras más baratas y producidas bajo condiciones menos exigentes, lo que afecta tanto a la calidad percibida como a la sostenibilidad económica del sector apícola valenciano".

La Comunidad Valenciana tiene 2.513 explotaciones apícolas (2.396 trashumantes y 117 estantes), 264.333 colmenas censadas y concentra casi el 14% de la producción de miel de España y recalca que la apicultura es "fundamental" para "la biodiversidad porque garantiza la polinización, un proceso clave para la reproducción de plantas silvestres y cultivos agrícolas".