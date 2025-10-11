257.000 beneficiarios en 83 proyectos de 14 países, balance de Codespa en el último año

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Codespa ha acompañado a 257.306 personas a través de 83 proyectos en 14 países en 2024. El trabajo se centró en generar empleo e ingresos sostenibles en comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad, con un enfoque basado en formación para mejorar capacidades, acceso a crédito y conexión con mercados, según se desprende de la memoria de la organización correspondiente al pasado ejercicio.

"Nuestra labor no se entiende sin transparencia ni medición. Lo importante no es solo cuántas personas alcanzamos, sino cómo cambia su vida y cómo esas transformaciones perduran en el tiempo", ha explicado José Ignacio González-Aller, director general de Codespa.

Ente los proyectos llevados a cabo, la entidad social ha destacado las actuaciones en Filipinas, donde más de 500 pequeños productores de algas pasaron de la informalidad a formar una cooperativa legalmente constituida, con acceso a crédito y nuevos mercados.

En Marruecos, más de 1.500 mujeres, jóvenes e inmigrantes desarrollan emprendimientos verdes en Tánger, Tetuán y Mdiq-Fnideq, impulsando una economía más sostenible y en Perú, Segundina Huamán, artesana en la Amazonía, participa en el programa Work4Progress de Fundación 'la Caixa' y en el Fondo FREES, una iniciativa que facilita el acceso a crédito a asociaciones o cooperativas de productores rurales que normalmente no cumplen los requisitos del sistema financiero tradicional. Junto a otras mujeres, fundó una asociación que hoy les permite vender sus productos en Lima, mejorar sus ingresos y asegurar la educación de sus hijos.

Codespa sigue apostando por la cooperación público-privada, tejiendo alianzas con empresas, gobiernos, universidades y fundaciones. El Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo, impulsado por la entidad, consolida su papel como espacio de diálogo entre sector privado y sociedad civil para desarrollar soluciones innovadoras frente a la desigualdad.

Tras 40 años de trayectoria, la organización ha acompañado a más de 6 millones de personas en 34 países.