Actores sociales, junto a Harambee, reivindican la importancia de cuidar: "El cuidado no tiene fronteras"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diferentes actores sociales en España se han dado cita este lunes en un acto organizado por Harambee ONGD en el que han reivindicado la importancia de trabajar "todos juntos" desde diversos ámbitos con el objetivo de garantizar el derecho de las personas a ser cuidadas.

"El cuidado no tiene fronteras", ha subrayado el presidente de la Federación Unión Africana de España, Papa Balla Ndong, originario de Senegal, que llegó a España hace 20 años en busca de una vida mejor. Así se ha pronunciado durante el acto, que ha tenido lugar este lunes en el Ágora de Caixabank All in One, en Madrid, con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se celebra este martes 29 de octubre.

Durante el evento, Papa Balla Ndong ha indicado que este es un día para "llamar a la acción" a todas las organizaciones y personas que pueden marcar la diferencia en la vida de los inmigrantes y las comunidades desfavorecidas.

"El cuidado es mucho más que un simple acto de ayuda; es la esencia de una sociedad verdaderamente inclusiva y solidaria", ha enfatizado Papa Balla Ndong, que vivió en primera persona el difícil camino para la regularización y que se enfrentó a los prejuicios y estereotipos. En ese camino hacia la integración, ha destacado la ayuda de la ONG Harambee cuyo compromiso "va más allá de un acto puntual de solidaridad" y es "un compromiso constante para transformar vidas".

Asimismo, a través de un videomensaje, el director general de Casa África, José Segura, se ha referido a los "retos importantes" que está planteando la llegada de miles de personas migrantes, singularmente, a Canarias, y ha expresado su deseo de que se superen "cuanto antes" las "tensiones de índole político" en torno a la acogida de los miles de menores no acompañados que necesitan ayuda, cuidado y formación.

Según ha precisado, estos niños y adolescentes "no buscan ser una carga sino encontrar una oportunidad de integrarse y contribuir a una sociedad mejor". Por ello, ha precisado que España y Europa en general "pueden beneficiarse enormemente si logran ver en ellos, no solo migrantes, sino personas con un gran potencial" y ha animado a "construir puentes en lugar de levantar barreras".

Por su parte, la vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Luisa González, ha explicado que en su actividad clínica como anestesióloga y en las instituciones sanitarias en las que trabaja, trata de implementar los cuidados a través de una práctica médica guiada por: la creación de modelos organizativos que contribuyan al ejercicio profesional "centrado en la persona" y el desarrollo de "una nueva ecología del ser humano desde el papel del médico como agente social sanador".

Entre las herramientas que propone González, destacan: la difusión de "la Ética Médica" en la práctica clínica diaria que, a su juicio, ha quedado un tanto "arrinconada" bajo leyes como la del aborto, la eutanasia o la ley trans; y la "promoción de la Medicina del Cuidado" haciendo hincapié en los cuidados paliativos, a su parecer, "absolutamente insuficientes" en España, la soledad como nueva enfermedad y la protección de la infancia y juventud.

Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, ha destacado la "admirable" labor que desempeña Harambee por el desarrollo de las personas en África, para que puedan cubrir sus necesidades y "evitar, así, la emigración forzosa", potenciando, sobre todo, áreas como la educación, la sanidad, el desarrollo profesional y la promoción de la mujer.

Además, ha defendido que Madrid es "una región solidaria e integradora, que acoge con los brazos abiertos a quienes quieren establecer aquí su nuevo hogar" y que, apuesta también por la cooperación, "al contribuir al desarrollo humano, económico y social de los países de origen y a su igualdad de oportunidades".

"DE UNO EN UNO, COMO PERSONAS ÚNICAS"

En el acto también han intervenido los empresarios Federico Martínez y Arancha Aznar, impulsores de la empresa social Soluzziona, cuyo objetivo es generar oportunidades de trabajo para personas con dificultades. Su proceso de formación y capacitación se ha traducido en más de 1.200 contratos laborales, mediante un Curso de Formación Integral, de 10 semanas, sobre asistencia personal de mayores y niños. También reciben formación en materias de orden, limpieza, lavado y planchado de prendas.

Según han explicado, la clave es tratar a las personas migrantes "de tú a tú, de uno en uno, no como un grupo indefinido de emigrantes, sino como personas únicas" y, en este sentido, han destacado la importancia de la formación académica porque tienen que "reconstruir" su vida desde cero.