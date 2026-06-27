¿Cómo ayudar en emergencias? Los consejos de Fundación Lealtad para donar a ONG por el terremoto de Venezuela

25 June 2026, Venezuela, La Guaira: Rescue workers carry a person out of the rubble of a house, that was affected by the earthquake that hit Venezuela. Just under a day after the disaster, at least 200 people are still officially trapped under the rubble, - Stringer/dpa

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Lealtad ha elaborado una serie de recomendaciones a la hora de colaborar con las ONG en casos de emergencias como los terremotos de Venezuela y pide priorizar la donación económica.

"El dinero es la ayuda más eficaz. Permite a las ONG comprar lo que se necesita en cada momento. Asegúrate siempre de que las donaciones online cuentan con garantías de seguridad y privacidad", avisa.

Además, la entidad aconseja buscar información sobre qué está ocurriendo, qué ONG están actuando y cómo; y elegir organizaciones que tengan experiencia en emergencias y/o que ya trabajen en la zona. "Es clave para una respuesta rápida y eficaz", sostiene.

Por otro lado, explica que, para que la donación dé derecho la deducción fiscal, hay que asegurarse de que la ONG está acogida a la Ley 49/2002 o equivalente.

La entidad señala que la recuperación puede durar "meses o años", por lo que "una donación recurrente marca la diferencia". "Apoya los fondos de emergencia: permiten a las ONG especializadas prepararse para siguientes crisis", subraya.

Asimismo, avisa de que en emergencias pueden circular mensajes manipulados o poco fiables, por lo que aconseja informarse a través de "fuentes diversas y seguras".

No donar a una persona, sino a nombre de una ONG; revisar las condiciones y comisiones de la plataforma e informarse sobre la ONG receptora de fondos; verificar siempre la ONG y asegurarse de que está recaudando fondos para esa emergencia.

Antes de recoger y donar bienes como ropa, mantas, alimentos u otros artículos, se aconseja preguntar a la ONG qué necesita y cómo gestionarlo. Además, se puede buscar el sello 'Dona con Confianza' de Fundación Lealtad que acredita la transparencia y gestión eficaz de las ONG.

Las ONG Acreditadas que están trabajando en la emergencia son, por el momento, ARCORES España, Asociación España con ACNUR, Cesal, Educo, Entreculturas, Fundación Altius España, Fundación Chamos España, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Plan International España, UNICEF y World Vision España.