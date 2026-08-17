El Gobierno anuncia nuevos dispositivos temporales para atender migrantes en Ceuta con 1.500 plazas

1111068.1.260.149.20260817134913 La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz - Imanol Rimada - Europa Press

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado nuevos dispositivos temporales para atender migrantes en Ceuta con 1.500 plazas.

"Les anuncio que en el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Serán en el Parking de Embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el gobierno de la ciudad autónoma; en las instalaciones de la Hípica; en el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería; y en el espacio El Guano, titularidad estas últimas del Gobierno de España. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas", ha asegurado la ministra.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a medios en la Delegación del Gobierno en Ceuta, tras mantener una reunión con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, en el Palacio de la Asamblea.

Saiz ha visitado este lunes Ceuta después de que el 30 y 31 de julio un total de 72.000 migrantes, según cifras del Gobierno, entrasen de forma irregular a la ciudad autónoma.

Durante su intervención, la titular de Inclusión ha destacado el trabajo coordinado con Cruz Roja sobre el terreno, ONG que, según ha informado la ministra, ha repartido aproximadamente 4.000 kits de alimentación diarios, que se unen a las más de 4.000 asistencias sociosanitarias en la ciudad.

En este sentido, ha tildado de "fundamental" la colaboración entre instituciones para recuperar la "normalidad" en Ceuta "cuanto antes". Además, ha señalado que el Gobierno trabaja "en el marco de la legalidad vigente y con el compromiso de la atención humanitaria". "Y así, insisto, venimos acompañando a la ciudad los distintos ministerios, cada uno indudablemente en el ámbito de su cometido", ha apuntado.

PACTO EUROPEO DE MIGRACIÓN Y ASILO

Al ser cuestionada por la huelga de hambre iniciada por los migrantes que piden asilo y que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de julio, Saiz ha recalcado que el Ejecutivo "cumple absolutamente de manera rigurosa con los compromisos de la legalidad vigente", en cuanto al Pacto Europeo de Migración y Asilo.

"Esa es la manera, una política coherente que pone en el centro los derechos humanos y que cumple escrupulosamente con la legalidad vigente en materia de asilo y en todas las normativas que afectan y que tienen incidencia en la política migratoria", ha subrayado, al mismo tiempo que ha añadido que el Gobierno no "ha dejado de trabajar ni un solo segundo, desde el primer momento, acompañando a Ceuta".

También ha aprovechado la comparecencia para responder a las críticas del PP respecto a la gestión del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, instando a la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo a abandonar discursos "xenófobos y racistas", alineados con Vox: "Apelo al Partido Popular a que vuelva a ser un partido de Estado que esté a la altura de las circunstancias".

Igualmente, Saiz ha destacado que la ciudad de Ceuta "es un verdadero ejemplo de convivencia" y ha reivindicado su "enorme responsabilidad" y "profundo compromiso ciudadano". No obstante, ha alertado de discursos de odio, "para inocular miedo, con una pretensión clara que la respuesta a esta situación extraordinaria no fuera desde el marco de la legalidad o que fuera olvidando la atención humanitaria".

"Pero esos discursos han sido arrinconados por la propia sociedad Ceutí, que ha vuelto a demostrar que la convivencia, el respeto y la solidaridad forman parte de su identidad", ha afirmado.

AGRESIÓN A UN PERIODISTA CEUTÍ

Por otro lado, un periodista ceutí ha denunciado una agresión tras ser confundido con un migrante durante una protesta, antes de que tuviera lugar el encuentro entre Saiz y Vivas.

Según han explicado a Europa Press fuentes presentes, el periodista ceutí se encontraba grabando con su teléfono móvil lo que estaba ocurriendo en las inmediaciones del Palacio Autonómico cuando un ciudadano que participaba en la protesta se ha dirigido hacia él y, tras confundirlo con una persona migrante, le ha propinado una bofetada en las manos que ha provocado que el dispositivo cayera al suelo.

Después del incidente, varios de los profesionales que se encontraban en el lugar, así como el propio periodista, han advertido al agresor de que se trataba de un trabajador de los medios de comunicación que estaba realizando su labor y no de una persona migrante.

Al conocer esta circunstancia, el ciudadano ha pedido disculpas al periodista por lo sucedido. El profesional, no obstante, ha acudido posteriormente a dependencias policiales para presentar una denuncia contra el presunto agresor.