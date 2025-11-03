Los bancos de alimentos llaman a los ciudadanos a participar este fin de semana en la Gran Recogida 2025

Archivo - Palés y cajas llenos de productos, en un supermercado de Alcobendas, en el marco de la Gran Recogida de Alimentos de 2024. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los 54 Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) han hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de noviembre en la Gran Recogida 2025.

El objetivo de esta edición es alcanzar el equivalente a 10 millones de kilos de alimentos, ya sea mediante la donación de alimentos no perecederos o a través de aportaciones económicas en caja que se quedan en los supermercados en favor de los Bancos de Alimentos para que estos las utilicen para comprar según necesite en cada momento.

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a atender las necesidades alimentarias de más de 1 millón de personas vulnerables, según ha señalado FESBAL.

Entre las ventajas de la donación monetaria, FESBAL destaca que así se garantiza la posibilidad de adquirir los alimentos cuando son necesarios, garantizando una asistencia alimentaria sostenible en el tiempo y adaptada a las necesidades reales de las personas atendidas por los Bancos de Alimentos al mismo tiempo que se evita el desperdicio alimentario.

Además, pone de relieve que esta modalidad es "más sostenible", al reducir los desplazamientos y el impacto medioambiental asociado al transporte de productos. A su vez, recuerda que las donaciones económicas cuentan con ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse enviando el ticket de compra en la web 'www.granrecogida.org'.

Según ha recordado FESBAL, citando datos del último Informe sobre el Estado de la Pobreza, en 2024, cerca de 12,5 millones de personas (el 25,8% de la población española) se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. De ellas, 9,6 millones viven con menos de 965 euros al mes, mientras que el gasto medio por persona supera los 1.100 euros, según el INE.

"Esta situación dificulta seriamente el acceso de miles de personas a una alimentación digna. Muchas nunca imaginaron verse en una circunstancia así y hoy lo viven en silencio, en una realidad invisible que pasa desapercibida para gran parte de la sociedad, pero que los Bancos de Alimentos conocen de cerca y tratan de aliviar cada día", advierte FESBAL.

Por ello, desde los Bancos de Alimentos han subrayado la importancia de colaborar en esta campaña solidaria "esencial para abastecer los almacenes y seguir llenando cestas básicas" destinadas a estas personas.

En esta Gran Recogida participarán más de 11.000 establecimientos, en todo el país. Además, en la web 'www.granrecogida.org' está disponible la opción de donar cualquier cantidad de forma virtual desde el inicio de la campaña hasta finales de diciembre, o mediante bizum.

"En nombre de todos los Bancos de Alimentos, quiero animaros a darlo todo en la Gran Recogida. Porque, juntos, somos capaces de dar mucho más que alimentos: podemos dar dignidad y futuro", ha afirmado el presidente de FESBAL, Pedro Miguel Llorca.