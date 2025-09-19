La cantante Vanesa Martín, nueva embajadora de la ONG Ayuda en Acción, aboga por "dar voz a quienes más lo necesitan"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora Vanesa Martín se ha convertido en la nueva embajadora de la ONG Ayuda en Acción y ha protagonizado el nuevo spot de la campaña 'En su oportunidad estás tú', para impulsar oportunidades para niños, niñas y jóvenes que viven en situación de pobreza y desigualdad.

"Me siento feliz de apoyar a Ayuda en Acción en esta valiosa labor y de contribuir a que su mensaje llegue más lejos, dando voz a quienes más lo necesitan y ayudando a mejorar la calidad de vida de tantas personas", ha expresado Martín, que el pasado mes de mayo lanzó su nuevo disco 'Casa Mía' y ha arrancado una gira nacional e internacional.

Para la ONG, esta "alianza" supone una "oportunidad" para acercar su mensaje a nuevos públicos y "garantizar que cada niño, niña y joven pueda crecer con oportunidades que les permitan construir un futuro mejor", según informa en un comunicado.

Con más de 40 años de experiencia y presencia en más de 20 países, Ayuda en Acción trabaja en educación, formación y desarrollo integral para combatir la pobreza y la desigualdad.