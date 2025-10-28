Cáritas apoya a más de 20.000 personas tras el primer año de la dana con una inversión de 28,5 millones de euros

Cáritas ha apoyado a más de 20.000 personas tras el primer año de la dana con una inversión de 28,5 millones de euros. - CÁRITAS

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas ha atendido a 21.888 personas afectadas en el primer año tras la dana que afectó a Valencia, Letur (Albacete), Mira (Cuenca), Málaga y Jerez, con una inversión de 28,5 millones de euros, según ha informado la entidad.

Los esfuerzos de las Cáritas implicadas se han centrado en la recuperación de negocios y la rehabilitación de locales y medios de trabajo, en el realojamiento de familias, reacondicionamiento y equipamiento de viviendas además de en la atención psicosocial, apoyo jurídico y reorganización de los propios centros y proyectos de Cáritas.

La organización señala que el foco ha estado en los grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad: personas mayores, menores, jóvenes, familias numerosas, personas migrantes, y quienes viven en soledad -sin redes de apoyo- o ya se encontraban en situación de exclusión antes de la dana.

Así, indica que el mayor número de personas acompañadas se registró en Valencia, donde Cáritas Valencia ha atendido a 20.700 personas a través de las Cáritas parroquiales de los 84 municipios afectados. También informa de que la inversión total de esta Cáritas diocesana asciende a los 27,7 millones de euros.

Concretamente, desgrana que gran parte de estos fondos (9,3 millones) fueron destinados a ayudas para la restitución de viviendas; 3,7 millones se han transferido a las parroquias para que los distribuyan entre las personas afectas; 3 millones fueron destinados a cubrir necesidades básicas; otros 2,5 millones a la reconstrucción de pequeños negocios, y 2 millones a mejorar la movilidad. Igualmente, aputna que también se han puesto en marcha iniciativas de ocio para los menores afectados por esta catástrofe y talleres de salud emocional.

UN DOCUMENTAL SOBRE LA DANA

En el marco de los actos por el primer aniversario de la DANA, Cáritas Valencia presentó este lunes el documental 'Después del agua'. Su objetivo es "agradecer el apoyo y compromiso de miles de voluntarios y colaboradores a lo largo de este difícil año", ha manifestado Cáritas.

La película hace un recorrido por "historias de vida, resiliencia y comunidad que nacieron tras aquella emergencia", como expresa la organización.

Durante la presentación celebrada en Valencia, la directora de Cáritas Valencia agradeció la tarea del voluntariado y el apoyo de las personas que colaboraron económicamente con Cáritas al tiempo que recordó la necesidad de seguir acompañando a las personas afectadas. "La emergencia de las primeras semanas terminó, sí, pero la vulnerabilidad sigue. Hay muchas personas que siguen necesitando ánimo, compañía, apoyo, escucha, oportunidades y esperanza. El compromiso que nació de la dana debe continuar siendo semilla de transformación", conlcuye Cáritas.