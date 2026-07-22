CEOMA reclama el reconocimiento de los abuelos como "engranajes imprescindibles" de la vida familiar española

Archivo - Una persona junto a un niño en el parque de El Retiro. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Fernández Santillana, ha alzado la voz en el Día Internacional de los Abuelos para reivindicar el papel activo y la contribución silenciosa de los abuelos en España, definiéndolos como "engranajes imprescindibles" que sostienen gran parte de la vida familiar y comunitaria.

Fernández Santillana ha subrayado que la celebración de esta fecha, este 26 de julio, no supone únicamente un homenaje sentimental, sino que "representa la defensa de los abuelos como parte esencial de la vida familiar". "En definitiva, una forma de entender la vida", ha aseverado.

La organziación ha recordado el papel "fundamental" de los abuelos en la conciliación laboral y familiar, insistiendo en la importancia de incluirlos en ella "de una manera consciente como la mejor manera de reconocer el apoyo intrafamiliar en las vidas reales".

Desde la confederación han enfatizado que la conciliación con los abuelos no constituye una excepción, sino que representa "una realidad para millones de familias en España" que dependen de su apoyo cotidiano.

CEOMA ha señalado que "en ocasiones, son los abuelos y las abuelas quienes acompañan a los niños al colegio, quienes los recogen, los cuidan durante las vacaciones o cuando surgen imprevistos", permitiendo que los padres puedan desarrollar su actividad laboral con tranquilidad.

La organización ha destacado que la disponibilidad y generosidad de los abuelos hace posible que el cuidado de los hijos esté garantizado mientras "los progenitores trabajan, constituyendo un pilar esencial del modelo familiar español".

Además, ha considerado que el apoyo de los abuelos continúa siendo "una contribución silenciosa cotidiana" que construye el modelo familiar en España, trascendiendo su rol tradicional.

"No somos un plan B sino parte esencial de nuestras familias, creando comunidades en una sociedad que se construye entre todos", ha explicado el presidente de la entidad rechazando su consideración como alternativa secundaria.

Ha señalado, asimismo, la necesidad de romper con estereotipos sobre las personas mayores, ya que "hoy existe una generación de abuelos activos, formados, participativos, que continúan ofreciendo talento, experiencia y valor social en múltiples ámbitos".