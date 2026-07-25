Día de los abuelos: "fuente de sabiduría" y cuidadores

Archivo - Un abuelo con su nieto en el parque de El Retiro. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones han reivindicado el papel de los abuelos y abuelas como "fuente de valores, tradiciones y sabiduría", con motivo del Día de los Abuelos, que se celebra este domingo 26 de julio, y han pedido visibilizar su labor como cuidadores ya que casi la mitad (el 46,7%) cuida habitualmente de sus nietos "compensando la carencia emocional" cuando los padres trabajan.

"Ellos logran compensar la carencia emocional que supone para los niños y las niñas la baja presencia de sus referentes primarios", aseguran desde Aldeas Infantiles SOS. "Su presencia en la crianza está asociada a un mejor desarrollo cognitivo y a un mayor bienestar emocional y social. Además, son una valiosa fuente de transmisión de valores, tradiciones y sabiduría. A través de sus historias y enseñanzas, contribuyen a la formación de la identidad de sus nietos", remarcan.

Según el informe 'Abuelos y abuelas, ¿qué haríamos sin ellos? El papel protagonista de las personas mayores en el cuidado a la infancia', elaborado por Aldeas Infantiles SOS en 2025, en España, el 85% de los abuelos y abuelas participan "en algún momento" en el cuidado de sus nietos mientras sus hijos trabajan, casi la mitad (46,7%) lo hace "habitualmente" y el 28,6% realiza esta labor "a diario". Además, el promedio de tiempo que dedican al cuidado de los nietos es de 16 horas semanales.

Según la ONG, su apoyo resulta "indispensable" para familias en las que ambos progenitores trabajan y, especialmente, para las monoparentales, debido a las dificultades de conciliación. Asimismo, reclama "más apoyos y recursos" para los abuelos acogedores ya que, según explica, la mayoría de los 10.452 niños, niñas y adolescentes tutelados que crecen bajo una medida de acogimiento en familia extensa, viven con sus abuelos y abuelas.

En la misma línea, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado "una reflexión sobre la creciente responsabilidad de cuidados que muchos" abuelos y abuelas "asumen de forma cotidiana ante las deficiencias que todavía persisten en políticas públicas de conciliación y los recursos de apoyo a las familias".

De esta manera, la Plataforma ha remarcado que "es fundamental visibilizar y reconocer la importante aportación realizada por muchas personas mayores, incluidas personas con discapacidad mayores", ofreciendo su "tiempo, experiencia, acompañamiento y cuidados que contribuyen al bienestar y crianza de hijos, hijas, nietos y nietas".

En todo caso, según diferentes estudios, los beneficios de esta crianza no solo alcanzan a los niños y niñas sino también a los propios mayores, mejorando su salud cognitiva.

En el mismo sentido, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Fernández Santillana, ha reivindicado el papel activo y la contribución silenciosa de los abuelos en España, definiéndolos como "engranajes imprescindibles" que sostienen gran parte de la vida familiar y comunitaria.

Fernández Santillana ha subrayado que la celebración de esta fecha, este 26 de julio, no supone únicamente un homenaje sentimental, sino que "representa la defensa de los abuelos como parte esencial de la vida familiar". "En definitiva, una forma de entender la vida", ha aseverado.

Así, la organización ha recordado el papel "fundamental" de los abuelos en la conciliación laboral y familiar, insistiendo en la importancia de incluirlos en ella "de una manera consciente como la mejor manera de reconocer el apoyo intrafamiliar en las vidas reales", al tiempo que han enfatizado que la conciliación con los abuelos no constituye una excepción, sino que representa "una realidad para millones de familias en España" que dependen de su apoyo cotidiano.

"No somos un plan B sino parte esencial de nuestras familias, creando comunidades en una sociedad que se construye entre todos", ha reiterado el presidente de la entidad, rechazando su consideración como alternativa secundaria.

MEJORA SU SALUD COGNITIVA

Según un estudio publicado a comienzos de este año en la revista 'Psychology and Aging', realizada por investigadores de la Universidad de Tilburg (Países Bajos) y basada en casi 3.000 entrevistas, los abuelos que cuidan a los nietos obtienen mejores resultados en pruebas de memoria y fluidez verbal que quienes no lo hacen.

Además, los investigadores también descubrieron que las abuelas que brindaban cuidados experimentaron un menor deterioro en las pruebas cognitivas en comparación con las que no cuidaban.

Dentro de este cuidado, desde el Observatorio del Juego Infantil han puesto de relieve la importancia de la figura de los abuelos en el juego compartido. Según aseguran citando su estudio 'Indicadores sobre hábitos de juego en la Infancia', uno de cada cuatro niños juega habitualmente con sus abuelos, una cifra que aumenta hasta el 33% entre los menores de 6 a 8 años.

El documento pone de relieve que la casa de los abuelos continúa siendo uno de los espacios habituales de juego, especialmente para los niños y niñas de menor edad, mientras que a partir de los nueve años el juego comienza a trasladarse progresivamente a casa de los amigos.

Al juego se suman las enseñanzas que transmiten los mayores a los pequeños, tal y como señala el psicólogo, director y fundador del Museo de la Felicidad, Pablo Claver. "La felicidad no se hereda, se comparte. Y muchas veces empieza con un abuelo. Ellos nos enseñan algunas de las cosas más importantes de la vida: a dedicar tiempo, a escuchar, a cuidar y a disfrutar de los pequeños momentos", ha subrayado el director de este museo que este domingo ofrecerá entradas gratuitas a los abuelos que acudan con sus nietos para rendirles homenaje.

DESAFÍOS DIGITALES

Por otra parte, en un mundo cambiante y cada vez más digitalizado, los abuelos se enfrentan a nuevos desafíos en el cuidado de sus nietos como el de la privacidad en Internet.

Según una encuesta de Kapesrsky titulada 'Privacidad infantil y convivencia familiar en la era digital en España' y basada en entrevistas a 1.000 encuestados, casi el 40% de los abuelos españoles no siempre pide permiso a los padres antes de difundir imágenes de sus nietos: un 15% admite que no lo solicita nunca al considerar que "tiene ese derecho" por su rol familiar y el 25% solo lo hace a veces.

A esto se suma, según el estudio, que el 70% de los abuelos no implementa los mecanismos de control digital necesarios para garantizar que las fotografías compartidas no caigan en manos de desconocidos. En concreto, casi el 50% cree tenerlo configurado, pero no está completamente seguro y el 20% reconoce que no sabe cómo hacerlo.

Por ello, desde la compañía de ciberseguridad proponen "establecer normas de convivencia digital" en la familia; verificar periódicamente los ajustes de privacidad en las aplicaciones; limitar el acceso para que solo los contactos cercanos puedan ver el contenido y "fomentar la cultura del consentimiento".

"La ciberseguridad en el hogar ha pasado a ser una responsabilidad compartida que requiere de la paciencia de los más jóvenes y la voluntad de los más mayores. Se necesita un acompañamiento y un diálogo abierto sobre el consentimiento familiar, sus alcances y cómo compartir recuerdos de la forma más segura", ha destacado la directora de comunicación de Kaspersky Iberia, Vanessa González.