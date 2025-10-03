COCEMFE convoca los Premios Sociedad Inclusiva 2026

Archivo - Una de las sillas de ruedas que el Ayuntamiento de Mérida ha adquirido para los distintos lugares acuático de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para los Premios Sociedad Inclusiva 2026, una iniciativa que cumple su cuarta edición y busca reconocer públicamente las prácticas más transformadoras para la inclusión y la participación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad física y orgánica.

Hasta el próximo 1 de febrero de 2026, cualquier persona o entidad puede presentar su propuesta a través del portal 'www.sociedadinclusiva.es', seleccionando una de las cinco categorías de la convocatoria.

Así, podrán participar en 'Desarrollo educativo y profesional', con iniciativas que promuevan la educación, el empleo y la formación en igualdad de condiciones; 'Innovación e impacto social', con proyectos de participación, sensibilización, investigación, fortalecimiento asociativo o visibilidad de la discapacidad física y orgánica o 'Espacio sociosanitario', con acciones que mejoran la coordinación entre sistemas sociales y sanitarios, el bienestar y la atención integral.

También están las categorías 'Mujer e igualdad', para prácticas que impulsan la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de mujeres y niñas con discapacidad; y 'Accesibilidad y vida independiente', para iniciativas centradas en accesibilidad universal, ocio inclusivo, diseño para todas las personas y autonomía personal.

Estos galardones no solo visibilizan las mejores prácticas inclusivas impulsadas por personas y entidades jurídicas comprometidas con la discapacidad física y orgánica, sino que también promueven su replicabilidad, fomentando su adopción en otros contextos y territorios.

"Cada edición de estos premios confirma que la inclusión real no es una utopía, sino una realidad que muchas personas, administraciones, empresas y entidades están construyendo día a día. Desde COCEMFE queremos darles visibilidad y convertirlas en ejemplo para toda la sociedad", ha afirmado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.

El 14 de mayo de 2026 se publicarán los resultados y durante el mes de junio tendrá lugar un acto público de entrega de galardones.