Correr 172 kilómetros en los Alpes por los niños de Mozambique

Los segovianos Jorge García y Jesús González participan desde este viernes en la Ultra Trail de Mont Blanc (UTMB), una ultramaratón de 172 kilómetros de distancia por los Alpes, con el objetivo de recaudar fondos para los niños de Mozambique, en el marco de la iniciativa solidaria Reto Gaiato.

"Lo afrontamos con ganas y con muchos nervios, está un poco fuera de nuestra zona de comfort, hacemos de 100 ó 120 y esta implica 50 ó 60 kilómetros más de lo normal, la segunda noche es muy dura", ha explicado a Europa Press Jesús González.

La historia de esta prueba de ultra resistencia por montaña que atraviesa Francia, Italia y Suiza nace en 2003 gracias a Michel y Catherine Poletti, dos apasionados por las carreras a pie que buscaban completar el Tour de Mont Blanc en menos de 48 horas, cuando lo normal era invertir 7 u 8 días.

Los participantes recorrerán 172 kilómetros de distancia con 10.225 metros de desnivel positivo o 1.355 metros de subida ininterrumpida, atravesando tres países y soportando las condiciones climatológicas, ya que no es raro que llueva, nieve o granice durante algún tramo del recorrido ni que las temperaturas desciendan a bajo cero por la noche o ronden los 30 grados durante el día.

"A nosotros nos gustaría hacerla en 38 ó 41 horas, no es muy ambicioso, podríamos llegar a 35 horas pero queremos acabarla, la idea es llegar sí o sí, pero la carrera es muy larga, con momentos arriba mentalmente y hay que gestionar los que estás abajo", señala González. Además, precisa que el parte meteorológico "da agua" y reconoce que con lluvias la carrera se hace "más pesada".

En esta edición se han presentado al sorteo 25.678 solicitudes para las 8.500 plazas que se ofertan en total para poder participar en la carrera. Además, para poder participar, cada corredor necesita acumular 15 puntos UTMB durante los dos años anteriores, lo que dificulta todavía más el acceso a esta prueba.

Jesús González cuenta que llevaban varios años presentándose al sorteo sin éxito y en esta ocasión han sido seleccionados y además, les mueve otra motivación: recaudar fondos para los niños de Mozambique, a través del Reto Gaiato.

"Yo he tenido este año unos problemas respiratorios, neumonía y bronquitis, y no podía entrenar todo lo fuerte que quería. Además, hace un mes me dijeron que tengo asma, y hubo una época en la que me planteé no ir porque es muy dura, y en carreras más cortas me costaba respirar. Seguramente si no fuera por el reto no la hubiera hecho", reconoce.

Aunque González ya lleva unas cuantas pruebas a sus espaldas (los maratones de Sevilla, San Sebastián, Valencia o Toledo; Guadarrama Trail Race, TDS, Ultra Trail Barcelona, Gran Trail Peñalara, Cavals del Vent, Ultra Trail Guara Somontano, Ultra Trail Bosques del Sur o Canfranc-Canfranc), prevé que lo más duro de esta será la segunda noche y el desnivel. "Muscularmente es muy cansado subir y bajar", explica.

A pesar de que la prueba es individual, Jesús González correrá junto a Jorge García, a quien conoció en 2013 en una prueba de montaña. Desde entonces, comparten la mayoría de las carreras.

Jorge García es técnico en Planificación e I+D+i en Dibaq Diproteg y su pasión por el deporte le viene desde pequeño con el baloncesto. A los 27 años una hernia discal supuso un parón en su vida profesional pero en 2010 pasó por quirófano y una vez recuperado tomó como reto personal finalizar su primer triatlón.

Tras varios triatlones y carreras amateur, comenzó a correr por el monte y, desde entonces, ha corrido varias maratones y ultramaratones que ha logrado finalizar: K22 de Peñalara, Guadarrama Trail Race, Trail de Peñalara, Madrid-Segovia, Gran Trail de Peñalara, Ultra Trail Guara Somontano, Cavalls del Vent, Maratón del Soplao o Ultra Trail Bosques del Sur.

EL PROYECTO SOLIDARIO 'RETO GAIATO'

Con su participación este año en la Ultra Trail de Mont Blanc, Jorge y Jesús quieren asumir una promesa personal que es superar la prueba reina de la Ultra Trail Mundial, a la vez que colaboran con la recogida de fondos para ayudar a los huérfanos de Mozambique a través de Reto Gaiato, un proyecto solidario de Grupo Tejedor Lázaro que tiene como objetivo conseguir donaciones a través de retos deportivos como este.

Todo el dinero recaudado se destinará a la Fundación Mozambique Sur y se utilizará para luchar contra la pobreza, el hambre y la desnutrición de los niños de Mozambique. Se quiere así ofrecer un futuro y unas condiciones de vida dignas para los gaiatos, una palabra que significa "traviesos" y con la que se conoce a los huérfanos mozambiqueños, "rechazados y discriminados por las instituciones y en alto riesgo de exclusión o vulnerabilidad".