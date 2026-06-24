Cruz Roja alerta de la amenaza de las 'fake news' para ONG y pone de ejemplo la dana: "Los voluntarios sufrieron acoso"

Archivo - Dana en Valencia - CRUZ ROJA - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española ha presentado este miércoles el último Informe Mundial sobre Desastres 2026 de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), en el que pone de relieve que "la desinformación y la información dañina se han convertido en una amenaza directa para la acción humanitaria y la vida de millones de personas, en un momento en que los desastres afectan con mayor frecuencia a más personas".

El informe señala además que la desinformación "está debilitando cada vez más la confianza en las instituciones y que, en contextos polarizados, los principios humanitarios como la neutralidad y la imparcialidad son cuestionados o atacados de forma deliberada, dificultando la labor de los actores humanitarios en momentos clave".

"El daño de las narrativas nocivas es algo extendido y global que, a diario, genera desprotección en personas en necesidad de ayuda y entraña riesgos para el personal humanitario encargado de su asistencia", ha advertido la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo.

Entre las informaciones dañinas destacadas en el estudio, se encuentra la sufrida por Cruz Roja Española durante las inundaciones en Valencia de 2024, "cuando se difundieron narrativas falsas en Internet, en las que se afirmaba que la organización estaba ausente, que simulaba la ayuda para hacerse fotos, que desviaba la asistencia a la población migrante o que hacía un uso indebido de los fondos".

"Las personas voluntarias sufrieron acoso, amenazas y vandalismo, lo que minó la confianza y complicó las labores de respuesta durante una emergencia activa", afirma la ONG.

Ante este escenario, expertos y organizaciones internacionales coinciden en la necesidad de situar la confianza y la información verificada en el centro de la respuesta, lo que implica reforzar la colaboración entre gobiernos, plataformas digitales, agencias humanitarias y comunidades locales para detectar, prevenir y contrarrestar la desinformación.

La lucha contra la desinformación requiere además de "un enfoque colectivo y sostenido que combine tecnología, educación y participación comunitaria, necesarios para recuperar la confianza, proteger a las poblaciones más vulnerables y asegurar que la información cumpla con su función fundamental de salvar vidas".

Para reflexionar sobre esta realidad y debatir sobre las respuestas que las organizaciones e instituciones deben emprender para fortalecer la resiliencia informativa, el acto de presentación del Informe se ha completado con la mesa redonda 'Una llamada a la acción en el contexto de España', formada por Iñigo Vila, director de Socorros de Cruz Roja Española; María Trénor, directora de Comunicación de Cruz Roja Española; Clara Jiménez, CEO & Cofundadora en Maldita.es; y José Yélamo, periodista y presentador de La Sexta Xplica.

En esta mesa se ha puesto el foco en España, y más concretamente en la respuesta a la dana, identificando estrategias de respuesta eficaces basadas en la cooperación, las alianzas y el papel clave de los medios de comunicación.

Para Cruz Roja Española, "la mejor forma de luchar contra la desinformación como nueva crisis humanitaria es actuar de forma conjunta, teniendo en cuenta cinco aspectos fundamentales: situar la confianza en el centro de la política y la práctica humanitaria; tratar la información perjudicial como un riesgo sistémico; proteger la integridad de la información apoyando medios independientes; reafirmar los principios humanitarios, e invertir en alianzas con gobiernos, actores humanitarios, empresas tecnológicas y comunidades".