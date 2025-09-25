Cruz Roja rescató a 1.313 personas este verano, un 18% menos que durante la temporada de playas de 2024 - CRUZ ROJA

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de vigilancia y socorrismo de Cruz Roja ha rescatado durante este verano a un total de 1.313 personas en las playas, cifra que supone un descenso cercano al 18% respecto a las 1.597 personas rescatadas en la misma temporada el año anterior.

Este descenso, según ha destacado el responsable del servicio de playas de Cruz Roja, Miguel Ángel Sánchez Arrocha "se explica en gran medida gracias a las acciones preventivas del equipo profesional de Cruz Roja, que encuentra entre sus funciones más allá de vigilar y socorrer, concienciar y prevenir de los riesgos existentes en cada caso para que las personas usuarias disfruten de un baño seguro".

A lo largo del verano, los equipos de Cruz Roja realizaron más de 400.000 avisos preventivos a bañistas, la mayoría relacionados con riesgos por corrientes, zambullidas en zonas peligrosas, salida de las zonas de baño vigiladas, exposición a golpes de calor, o baño tras las comidas.

En total, se han registrado 32.490 atenciones por parte de los equipos de socorrismo de la ONG, entre las que destacan 497 traslados a centros sanitarios, una cifra que también refleja un descenso significativo del 32% respecto al verano de 2024.

Asimismo, el dispositivo de Cruz Roja ha contado con 1.307 profesionales, incluyendo perfiles como socorristas acuáticos, patrones de embarcación, personal de enfermería, médicos, técnicos de ambulancia y personal de apoyo para zonas de ocio y baño adaptado.

Además, la organización intervino en 101 rescates o asistencias a embarcaciones y localizó a 352 menores extraviados. Para prevenir este tipo de situaciones, Cruz Roja continúa impulsando el uso de pulseras identificativas para menores y la difusión de pautas de seguridad para las familias.

Otro de los servicios de la ONG ha sido el baño adaptado para personas con diversidad funcional, que ha permitido a 11.553 personas disfrutar del mar gracias al voluntariado de Cruz Roja y al uso de sillas anfibias y ayudas técnicas en 47 playas.

Aunque la temporada oficial concluye a mediados de septiembre, Cruz Roja mantiene operativos algunos dispositivos en zonas como en Canarias, donde los servicios de salvamento están operativos todo el año, o en puntos concretos del Mediterráneo, donde la temporada se prolonga hasta el mes de octubre.