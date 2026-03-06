Pedro Sánchez inaugurará el miércoles la primera Cumbre Internacional contra el Odio que tendrá lugar en Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al Gran Duque Guillermo V, en el Palacio de la Moncloa, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). Los Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, inician hoy una visita de presentación a E - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugurará el miércoles 11 de marzo la primera Cumbre contra el Odio, que reunirá a expertos y afectados para reflexionar sobre los efectos del odio y el acoso digital en la dignidad de las personas.

Así lo ha anunciado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que organiza el encuentro. El departamento de Elma Saiz ha avanzado que el evento incidirá "en la necesidad de crear salvaguardas para afrontar el impacto y los riesgos que genera la Inteligencia Artificial frente a la defensa de los derechos humanos, así como la influencia de la desinformación en la propagación de mensajes hostiles".

La Cumbre contará con la presencia de la analista Sarah Santaolalla, el ex menor no acompañado y trabajador social, Mohamed El Harrak, y la actriz y directora Abril Zamora, quienes compartirán su experiencia como personas que sufren el odio en su día a día, moderados por la ministra Elma Saiz, quien también clausurará la cumbre.

Asimismo, está prevista la intervención del alto representante para la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, Miguel Ángel Moratinos.

Otra mesa redonda abordará la gobernanza y cooperación internacional, con la participación del ministro para la Transición Digital y Función Pública, Óscar López; la presidenta del Comité de Expertos en Inclusión Intercultural del Consejo de Europa, Karoline Fernández de la Hoz; de la directora del Centro de Información de la ONU en Bruselas, Sherri Aldis, e Irina Vasiliu, political reporter en la Representación de la Comisión Europea en España.

Esta mesa estará moderada por el codirector de El Orden Mundial, Eduardo Saldaña. En este espacio se debatirá sobre las relaciones entre libertad de expresión, seguridad, desinformación, y la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Por otra parte, el Ministerio ha adelantado que un espacio dedicado a los monólogos contará con Lamine Thior, cómico, actor y presentador del podcast 'No hay negros en el Tíbet'.

MAL USO DE LA TECNOLOGÍA Y LA IA

La tercera mesa redonda tratará sobre tecnología, plataformas y buenas prácticas, con las intervenciones de la senior manager de Relaciones Institucionales de TikTok para España y Portugal, Ana Abade; el director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google, Miguel Escassi; el director de Políticas Públicas de Meta para España y Portugal, José Luis Zimmermann, y el director del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), Tomás Fernández. La mesa estará moderada por el periodista Jaime García Cantero.

El Ministerio ha subrayado que el objetivo de este diálogo es "conocer las medidas proactivas de moderación de las plataformas, sus datos de retirada de los mensajes de odio y su papel fundamental de colaboración para evitar que el odio se propague sin control por las redes sociales".

A continuación, se celebrará el coloquio denominado 'En la diana del odio', en el que participarán la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, con la moderación de la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez. A lo largo de esta mesa se abordará cómo las palabras de odio vertidas en una red social buscan deshumanizar a las personas.