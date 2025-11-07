El cupón de la ONCE del 12 de noviembre celebra el 40 aniversario de Codespa bajo el lema 'Únete y transforma vidas' - GRUPO SOCIAL ONCE

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cupón de la ONCE del próximo 12 de noviembre celebrará el 40 aniversario de la ONG Codespa, bajo el lema 'Únete y transforma vidas', según han dado a conocer ambas entidades. Así, cinco millones de cupones distribuirán la imagen de la ONG y su mensaje de compromiso con las personas en situación de pobreza.

El cupón ha sido presentado en la sede del Consejo General de la ONCE por la consejera general de Coordinación Institucional y Movimientos Sociales de la ONCE, Bárbara Palau, y por el director general de Codespa, José Ignacio González Aller, quienes destacaron la importancia de esta colaboración para visibilizar el trabajo de la organización y promover la solidaridad en toda España, así como la alianza entre ambas entidades.

En concreto, la empresa social de la ONCE, Ilunion, forma parte del Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo desde el año 2023, un foro creado por Codespa. Este proyecto promueve soluciones empresariales responsables y el compromiso activo de las empresas en la reducción de desigualdades sociales.

Además, Ilunion ha sido la primera empresa en participar en 'Prosper4ALL', la herramienta de Codespa desarrollada en el marco del Observatorio para medir y potenciar el impacto social de las organizaciones.

Tras su experiencia en esta iniciativa, la directora de Ética, Sostenibilidad y Alianzas en Ilunion, Ana María López de San Román, ha destacado que "medir el impacto social no es solo una obligación normativa, es una oportunidad estratégica para construir empresas más humanas, resilientes y conectadas con la sociedad".

"Herramientas como 'Prosper4ALL' nos permiten profesionalizar esta medición, detectar brechas y tomar decisiones mejor informadas. En Ilunion ya lo estamos utilizando, y nos está ayudando a reforzar el vínculo entre propósito y negocio. No medir es no saber. Y no saber es no gestionar. Las empresas que se adelanten a este cambio y apuesten por la inclusión como ventaja competitiva serán las que lideren el mercado en el medio y largo plazo" ha concluido.