El director de orquesta Andrés Salado se une a Ayuda en Acción para dar oportunidades a quienes más lo necesitan

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de orquesta Andrés Salado se ha unido a Ayuda en Acción como embajador global con el fin de contribuir a dar oportunidades a quienes más lo necesitan ya que la ONG cuenta con más de 40 años de experiencia trabajando para transformar la vida de las comunidades más vulnerables.

"Me uno a Ayuda en Acción con el objetivo de apoyar a niñas, niños y jóvenes para que alcancen todo su potencial. En el mundo hay multitud de jóvenes con sueños y ambiciones que no cuentan con oportunidades suficientes para salir adelante. Quiero ser parte de una organización que trabaja para generar esas oportunidades, y por eso me sumo a Ayuda en Acción", ha asegurado Salado.

De este modo, con una amplia trayectoria nacional e internacional, Salado aportará su experiencia y visibilidad al trabajo de Ayuda en Acción en diversas partes del mundo al participar activamente en iniciativas de la ONG y contribuir a amplificar su mensaje.

"Tenemos la convicción de que podemos construir un futuro más justo e inclusivo. Es una oportunidad para reafirmar el compromiso de actuar en favor de la infancia y la juventud, garantizando que tengan las oportunidades que merecen y trabajando juntos para construir un mundo donde nadie se quede atrás", ha argumentado Salado.

Por su parte, el director general de Ayuda en Acción, Jorge Cattaneo, ha destacado que "Salado no solo es una referencia en el mundo de la música, sino también un ejemplo de dedicación, esfuerzo y empatía. Su capacidad de inspirar a través del arte y su sensibilidad hacia las problemáticas sociales lo convierten en un embajador ideal para nuestra organización".