Educación como ventana de esperanza: 400.000 personas atendidas por Entreculturas en 42 países en 2024

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ONG jesuita Entreculturas acompañó en 2024 a un total de 401.159 personas en 42 países a través de 203 proyectos, según su memoria anual. La publicación detalla el trabajo que ha realizado Entreculturas en diferentes partes del planeta, a través de proyectos y programas de cooperación internacional, acción humanitaria, acción social y ciudadanía global.

En concreto, la ONG destaca que han estado presentes tanto en escuelas de campos de personas refugiadas en países como Kenia o Líbano, como en aulas en contextos rurales de lugares como Madagascar o Perú, y en barrios españoles donde se tejen redes de participación juvenil.

Este compromiso social se ha traducido en la implementación de 203 proyectos en 42 países de África, América Latina, Asia y Europa a través de la gestión de 24,6 millones de euros.

"Este año 2024 nos ha vuelto a recordar con más fuerza que nunca que la educación transforma realidades y es ventana de esperanza, especialmente para quienes huyen de la violencia, para quienes sufren pobreza o ven negados sus derechos", ha afirmado el director ejecutivo de Entreculturas, Ramón Almansa.

Además, ha destacado que, en un contexto global de aumento de desplazamientos forzosos, conflictos armados y catástrofes naturales y a la vez de "retrocesos democráticos y de derechos humanos", la organización ha "redoblado" su apuesta por sus cinco causas: "el derecho a la educación, la equidad de género, la justicia socioambiental, la defensa de personas migrantes y refugiadas y el fortalecimiento de la ciudadanía global".

Entre las acciones destacadas, Entreculturas subraya su respuesta ante emergencias como las inundaciones en Valencia a consecuencia de la DANA, el conflicto en Ucrania o la crisis humanitaria en Líbano.

También pone de relieve que, a través de la colaboración con otras entidades de la Compañía de Jesús, como Fe y Alegría o el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), Entreculturas ha trabajado también en zonas afectadas por conflictos, como Sudán del Sur, Colombia o Chad, llevando ayuda humanitaria, atención psicosocial y acceso a la educación a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

La Memoria Anual recoge otras acciones como la campaña 'La Silla Roja' centrada en visibilizar el derecho a la educación, la gira en España de las Cholitas escaladoras de Bolivia, la implicación de la bailaora Sara Baras en el programa de La LUZ de las NIÑAS, el 9º Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes o el podcast 'Voces por una Causa', conducido por la escritora Julia Navarro, que alcanzó los 100 episodios.

Entreculturas destaca que su labor ha sido posible gracias a un total de 32.547 personas --entre socias, donantes y colaboradoras-- que sostienen con su apoyo la misión de la organización. Una cifra a la que se suman 699 personas voluntarias y contratadas desde las 27 delegaciones presentes en toda España.

"Esta memoria es mucho más que un balance de lo que ha sido el año, es el testimonio contagioso de muchas personas empeñadas en ser protagonistas del cambio. Esta memoria queremos que sea para todas aquellas personas que la estáis leyendo una invitación a comprometernos y actuar", ha afirmado Ramón Almansa.