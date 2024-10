Fundación ONCE forma a jóvenes con discapacidad en la producción de contenido radiofónico

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha lanzado 'TándEM On Air', un programa de formación y empleo en el ámbito de la locución y la producción de contenido radiofónico dirigido a jóvenes con discapacidad. En concreto, 'TándEM On Air' pretende impulsar la empleabilidad de personas con discapacidad.

La iniciativa tiene como objetivo no solo formar a jóvenes con discapacidad en competencias profesionales, sino también posicionarlos como protagonistas de la transformación digital en el ámbito de la comunicación. El proyecto combina formación y empleo, lo que garantiza que estos jóvenes desarrollen una experiencia práctica que los prepare para futuros desafíos laborales, fomentando la inclusión y la diversidad en el entorno de trabajo.

El curso se impartirá de manera simultánea en Extremadura, Ciudad Real, Murcia, Málaga y Madrid. Los cinco territorios están conectados y se forman y trabajan de manera telemática, disponiendo de un día de presencialidad.

El programa se articula en un formato de formación en alternancia con el empleo y los participantes cuentan con un contrato que les permite combinar la adquisición de conocimientos teóricos con la aplicación práctica en un entorno laboral real.

Durante la fase de formación, los alumnos se capacitan en el uso de herramientas de producción radiofónica, investigación documental, creación de guiones y manejo de tecnologías de Inteligencia Artificial aplicadas al audio. Estos conocimientos se aplican en la parte laboral del programa, permitiéndoles desarrollar y producir contenidos de alto nivel.

Su objetivo principal es potenciar sus habilidades en el ámbito de la locución y la producción de contenido radiofónico, integrando la Inteligencia Artificial como eje central de su desarrollo. El hilo conductor de 'TándEM On Air' es la integración de la radio y el podcast con la inteligencia artificial, lo que abre un abanico de posibilidades creativas y formativas.

Los estudiantes aprenden a utilizar IA para la generación de contenido, edición de audio, síntesis de voz y análisis de audiencia, lo que les brinda una perspectiva avanzada y única en el ámbito de la comunicación digital.

El programa tiene varios desafíos, entre los cuales destacan la creación de un podcast de ficción; colaboración con una emisora de radio y participación en eventos del mundo del podcasting e Inteligencia Artificial.

En el marco de este proyecto un grupo de alumnos participó en un taller que tuvo lugar este jueves en el 'Podcast Days 2024', las jornadas enfocadas a los profesionales del podcasting, que este año se están celebrando en el Colegio de Arquitectos de Madrid.

También allí tuvo lugar la mesa redonda 'Diversidad en el Podcast by Amazon Music y Fundación ONCE', con la presencia de Virginia Carcedo, secretaria general de Fundación ONCE e Inserta Empleo y directora de Transformación, Excelencia e Igualdad de Fundación ONCE.