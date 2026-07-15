La infanta Elena presenta en Santander la campaña de prevención de ahogamientos de la Fundación Mapfre

La infanta Elena y la acaldesa Igual en la visita a las carpas de la campaña instaladas - EUROPA PRESS

SANTANDER, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Segunda playa de El Sardinero acogerá este fin de semana, 18 y 19 de julio, el inicio de la campaña de prevención de ahogamientos '¡Prevenidos, preparados, ya', que la Fundación Mapfre llevará a un total de ocho arenales españoles este verano y que ha sido presentada en la capital cántabra este miércoles por la infanta Elena, directora de Proyectos de la entidad.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), tiene como objetivo sensibilizar y dar formación orientada a prevenir ahogamientos, así como a mejorar la respuesta ciudadana ante situaciones de emergencia.

Para ello, contará con tres carpas donde se ofrecerán talleres gratuitos con consejos de prevención, tales como aprender a identificar los riesgos y a adoptar hábitos seguros para evitar ahogamientos.

También dará nociones básicas que permitan ayudar sin ponerse en riesgo; y primeros auxilios para saber cómo actuar si se da el caso, incluyendo las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los servicios de emergencias.

En su intervención, la infanta Elena ha destacado que España cuenta con un "extraordinario" patrimonio acuático, que constituye espacios de encuentro, ocio y bienestar para millones de personas, pero donde pueden producirse situaciones de riesgo que, "en demasiadas ocasiones", tienen consecuencias irreversibles. Por ello, ha hecho un llamamiento a disfrutar del agua con responsabilidad.

En el acto también han estado la alcaldesa, Gema Igual; el director de Seguridad Vial, Salud y Prevención de Fundación Mapfre, Antonio Guzmán; el coordinador del grupo de socorrismo de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEMES), Roberto Barcala, y el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo.

Todos ellos han coincidido en que la prevención es la mejor herramienta para evitar los ahogamientos, que causan el fallecimiento de entre 400 y 600 personas cada año en España, además de dejar alrededor de 2.000 con posibles secuelas.

Por su parte, Igual ha subrayado que Santander mantiene un "firme" compromiso con la seguridad en sus playas y ha agradecido que la ciudad haya sido elegida para inaugurar una campaña que contribuirá a formar a vecinos y visitantes en conocimientos que pueden resultar decisivos para salvar vidas.

"Aprender a identificar riesgos, respetar las indicaciones de los profesionales y saber cómo actuar en una situación crítica son herramientas que pueden marcar la diferencia y que todos deberíamos conocer", ha afirmado.

Tras la presentación, se han visitado los talleres instalados en la playa, donde formadores especializados han impartido actividades de prevención, rescate seguro y primeros auxilios en caso de ahogamiento.

ESTE FIN DE SEMANA EN LA SEGUNDA

La campaña se desarrolla en un espacio, a pie de playa, con tres carpas temáticas y actividades gratuitas para todos los públicos.

De este modo, cada participante puede recorrer los tres espacios de aprendizaje diseñados para trasladar consejos aplicables a situaciones reales: prevención y seguridad en el agua, rescate seguro y primeros auxilios.

En la Segunda playa de El Sardinero las carpas estarán instaladas el sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00; y el domingo, de 16.00 a 20.00 horas.

Los participantes aprenderán a identificar situaciones de riesgo antes del baño, interpretar correctamente las banderas y las indicaciones del servicio de salvamento, conocer cómo prestar ayuda sin poner en peligro su propia vida y adquirir nociones básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), siguiendo la denominada cadena de supervivencia en caso de ahogamiento.