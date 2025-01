Madrid acogerá en febrero un hackathon de Inteligencia Artificial para ayudar a colectivos vulnerables

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

OdiseIA, un observatorio del impacto social y ético de la inteligencia artificial en España, celebrará los días 25, 26 y 27 de febrero OdiseIA4Good, su primer hackathon internacional de Inteligencia Artificial (IA) para colectivos vulnerables con el apoyo de Google.org y en colaboración con la Fundación Pablo VI.

Según ha explicado OdiseIA en un comunicado, podrán participar todo tipo de empresas, pymes, startups, profesionales independientes o hackers, con la misión común de contribuir a la construcción de retos que aborden problemas sociales y ambientales mediante el uso de la inteligencia artificial.

Existen dos modalidades para participar, ambas de forma gratuita, como entidad, con un equipo cerrado, o de forma individual sumándose a los retos abiertos, junto a otras personas. No es necesario contar con experiencia previa en hackathones y lo que se valora es la creatividad, el interés por generar un impacto positivo y el deseo de colaborar con otros participantes.

Los desafíos se centrarán en temas como oportunidades laborales para personas con discapacidad, acceso a recursos para migrantes, lucha por la soledad de los mayores, reducción de la brecha digital rural, ayuda a pacientes de fibromialgia, soporte a víctimas de la DANA en Valencia o descarbonización, entre otros muchos.

La presidenta y fundadora de OdiseIA, Idoia Salazar, ha explicado que en este primer hackathon buscan "mentes innovadoras dispuestas a transformar la tecnología en soluciones reales con impacto positivo".

"Creo firmemente que podemos construir una inteligencia artificial confiable si sumamos fuerzas de expertos de diferentes disciplinas y este hackathon OdiseIA4Good supone un punto de encuentro para lograrlo", ha subrayado.

Solo los proyectos que cumplan con los criterios de viabilidad y calidad serán seleccionados por un comité especializado de OdiseIA4Good que se encargará de revisar todos los desafíos recibidos y de elegir aquellos que sean "más innovadores, impactantes y viables". En la web se pueden consultar los retos presentados para sumarse a ellos.

El jurado de OdiseIA4Good, que evaluará cada propuesta con el objetivo de garantizar que sea relevante para el contexto social y que se ajuste a los valores y objetivos del hackathon así como al criterio y los valores éticos de OdiseIA, estará integrado por diferentes profesionales.

Entre ellos, destacan la directora general de Inteligencia Artificial del Gobierno de España (MTDFP), Aleida Alcaide; el subdirector general Digital de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Ruiz del Corral; la secretaria general de la Fundación ONCE, Virginia Carcedo; la Head of AI Ethics en Telefónica, Joaquina Salado; la Senior Research Lead en The Data Tank, Marta Poblet; el Técnico en Accesibilidad y Presentador en la ONCE, Enrique García o el presidente de PETEC, Fernando Mairata.

La dinámica del hackathon permitirá que los equipos participantes puedan empezar a trabajar de manera virtual desde tres semanas antes del evento presencial (que tendrá lugar en la Fundación Pablo VI, en Madrid), facilitando la colaboración temprana, la planificación de las propuestas y el desarrollo inicial de las soluciones.

La deliberación del jurado y la entrega de premios será el 27 de febrero, día en el que OdiseIA4Good premiará a los ganadores con el apoyo de hasta tres proyectos destacados del Hackathon con incubación durante un año y mentoría por parte de OdiseIA. Además, se darán otros premios especiales como acceso a recursos formativos de la Escuela 42 de Fundación Telefónica y la participación en el programa Speed Master del EIT Digital.