Manuel Bretón (Cáritas), sobre el Ejército en la dana: "Nos ha sorprendido la falta de reacción inmediata"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Cáritas Española y teniente general retirado, Manuel Bretón, ha afirmado que le sorprendió "la falta de reacción inmediata" para enviar al Ejército a Valencia para ayudar en la catástrofe provocada por la dana y ha puntualizado que "quizá faltaron" esas "órdenes inmediatas".

"Como a todos los españoles nos ha sorprendido la falta de reacción inmediata en unas circunstancias como estas. El Ejército dispone de medios y esa UME (Unidad Militar de Emergencia) famosa", ha señalado Bretón, que es militar de carrera y teniente general retirado, este miércoles durante un encuentro informativo de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino de Madrid.

Durante el desayuno informativo, en el que han estado presentes el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, o el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, entre otros, Bretón ha remarcado que "la UME es una unidad maravillosa, pero lógicamente tiene que estar apoyada por el resto del Ejército" y ha añadido que "quizá esas órdenes inmediatas faltaron".

No obstante, se ha mostrado convencido de que son "lecciones aprendidas" que habrá que "tener en cuenta". "Nos sirven para que cuando nos ocurra otra vez, saber que el Ejército está ahí, que el Ejército siempre ha reaccionado positivamente, que recibe las órdenes y las responde inmediatamente", ha destacado.

Asimismo, ha puesto en valor la figura del teniente general Gan Pampols, nombrado vicepresidente para la Reconstrucción en Valencia. "Un hombre que es, para mi gusto, de los pocos que pueden hacer algo en esta situación o que mejor lo pueden hacer. ¿Por qué? Pues porque ha estado destinado en Valencia, en el Cuartel General de Alta Disponibilidad, conoce el entramado valenciano mejor que nadie, conoce a la población, conoce la situación y es un hombre de una capacidad", ha ensalzado.

Además, Bretón ha destacado la labor de Cáritas ante la dana y ha puesto en valor que la labor social de la Iglesia "ya estaba allí cuando aquello ocurrió" y que "seguirá allí" cuando los medios de comunicación se vayan.

Sobre los bulos que se han difundido sobre ONG como Cáritas, el presidente de la institución ha reconocido que les han "afectado" y ha lamentado que lo que intentan es "confundir a la opinión pública, en especial, a las personas más vulnerables, que es lo verdaderamente terrible", debilitando "la confianza en las instituciones".

"Cuando hay fenómenos complejos que se suceden en la sociedad, nos enfrentamos siempre a esta realidad a diario que nos golpea de forma fuerte y, además, importante", ha añadido. Para frenar los bulos, ha apostado por realizar "una labor de concienciación y de convencimiento" sobre lo que hace Cáritas. "No podemos lanzarnos a combatir bulos porque sí, pero sí que sepan en la sociedad lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y esa es nuestra labor, la humildad", ha subrayado.

Por otro lado, Bretón ha realizado un análisis de los problemas que afectan a la sociedad española y sobre el perfil de las personas que se están acercando a Cáritas para pedir ayuda.

TRABAJADORES, MIGRANTES Y FAMILIAS MONOPARENTALES

En concreto, ha destacado tres datos, a su juicio, "muy significativos": que la mitad de las personas que llaman a sus puertas son "personas que tienen trabajo" pero que "no llegan a fin de mes"; que una de cada tres personas a las que acompañan son migrantes en situación administrativa irregular; y que acuden una "gran cantidad de familias con hijos, sobre todo monoparentales".

En cuanto a los riesgos a los que se enfrenta la sociedad española, Bretón ha enumerado, entre otros: "el riesgo de vivir en una sociedad ahogada en la distracción, con mucha información, pero con poco análisis riguroso"; el riesgo de "vivir ignorando la realidad de aquellos que nos rodean, de mirar al futuro olvidándonos de los que dejamos atrás"; "de abandonar a los que no han tenido las mismas posibilidades" y "de construir un futuro y una sociedad que prescinda de buena parte de sí misma".

Para evitarlo, considera necesario "tomar conciencia de la responsabilidad" de cada uno, "de las cosas que se pueden mejorar, de la necesidad de tender puentes, de crear diálogo" y de ponerse "de acuerdo todos".

Entre otros problemas, Bretón también se ha referido al de la vivienda y ha lamentado que los sucesivos gobiernos no consigan avances en este sentido. "Yo, cada vez que me despierto después de una campaña electoral, creo que vivimos en un paraíso. O sea, que se van a construir miles de viviendas, que vamos a tener una gran empresa de la vivienda que nos clarifique toda nuestra situación, pero cuando me despierto a los cuatro años siguientes, veo que no hemos dado grandes pasos en ese sentido. No es una crítica, pero es una realidad", ha remarcado.

Según ha recordado, "una de cada cuatro familias tiene problemas en el acceso y en el mantenimiento de las viviendas" y "las que menos tienen" son las que "más lo sufren" porque dedican "más del 70% de sus ingresos a los gastos de la vivienda, con lo cual, le queda un 30% si las cuentas me salen, para poder vivir, para poder llegar al final de mes, para poder pagar los gastos de la casa, de los hijos".

PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS DE ALQUILER

La propuesta que hace Cáritas, según ha indicado, es la de "disponer de un parque de viviendas público de alquiler que compense esta situación". "No sé si algún día conseguiremos tenerlas", ha añadido.

Preguntado por el problema de la soledad, y sobre la propuesta de crear un Ministerio de la Soledad --impulsada por el presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García--, Bretón ha indicado que es un tema que "preocupa muchísimo", sobre todo "la soledad de los mayores" y en "otros muchos sectores de la sociedad".

Además, ha puntualizado que "en el mundo rural estas circunstancias se están dando muy fuertemente, pero también en el mundo urbano, en las grandes ciudades". De hecho, ha indicado que se ha visto en Valencia tras la dana, pues "muchos de los que han sufrido y han muerto en esas circunstancias tan terribles vivían en sus casas solos y no pudieron moverse".

Bretón ha sido presentado por el nuncio de Su Santidad en España, Bernardito Auza, quien ha destacado que "los de Cáritas, Manolo, sus colaboradores y los miles de voluntarios" son "verdaderamente el rostro, las manos y los pies de la Iglesia".

"Los de Cáritas llaman nuestra atención a situaciones de pobreza, de personas que sufren una precariedad laboral, especialmente los jóvenes y las familias, que viven situaciones de exclusión social cada vez más severas, que no pueden acceder o permanecer en una vivienda por tener que elegir entre pagar un lugar para vivir o poder comer. A situaciones de personas que huyen de la violencia de tantos lugares del mundo, de la pobreza extrema o de la persecución, y viven en situación de irregularidad administrativa, muchas veces sin papeles y sin derechos", ha subrayado Auza.