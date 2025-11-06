El Museo de América abre una convocatoria para visitas accesibles de niños con autismo y sus familias

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de América ha abierto una nueva convocatoria del proyecto Empower Parents, destinado a que las familias con niños con autismo puedan visitar el museo y disfrutar del arte sin barreras.

El Museo de América forma parte de la Red Empower, una alianza a ampliar la reivindicación de espacios y prácticas más inclusivas y accesibles para las personas con autismo, y este es el segundo año que se suma a esta iniciativa dirigida a niñas y niños con autismo y a sus familias, que busca que los menores puedan sentirse bien en él y disfrutar de su visita.

Para lograr su bienestar en su visita al museo, el programa cuenta con 16 sesiones que girarán en torno a las distintas exposiciones que ofrece la institución cultural. Ocho de estas sesiones están dedicadas solo a los adultos, que diseñarán conjuntamente, con el equipo de educadores del museo, los 8 talleres restantes destinados a realizarse en familia.

El programa Empower Parents, cuenta con recursos específicos para la inclusión basados en metodología teacch, sistemas aumentativos de comunicación y entornos estructurados. Laura Donis, Ceo de Empower, ha asegurado, ha asegurado que su organización nace de la convicción de que la cultura "solo puede ser verdaderamente significativa cuando es accesible para todas las personas, sin excepciones".