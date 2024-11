Pautas para voluntarios ante la DANA: inscribirse antes, ir preparado y mantener la solidaridad a largo plazo

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) ha recomendado a la ciudadanía que esté pensando en acudir a ayudar a las zonas afectadas por la DANA en la provincia de Valencia, que se inscriba antes a través del enlace que ha habilitado la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana (PVCV) (enterticket.net/voluntariosdana) y recuerdan que, si no hay plazas para este fin de semana, "hay muchos días por delante" para ir a ayudar.

"Para realmente ofrecer una ayuda eficaz en este momento, para realmente contribuir a que las personas afectadas estén mejor, es importante que antes de desplazarse a la zona se inscriban en el enlace que ha habilitado la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana", han indicado a Europa Press fuentes de la Plataforma del Voluntariado de España, de cara a este fin de semana.

Según señalan desde la PVE, la emergencia humanitaria que ha provocado la DANA ha despertado una gran ola de solidaridad pero avisan de que, en este momento, es "fundamental" canalizar la ayuda correctamente.

Por ello, a través del portal habilitado, las personas que lo deseen pueden inscribirse en distintas tareas voluntarias como: limpieza de calles y casas, clasificación y reparto de alimentos o reparto de medicamentos entre mayores.

Una vez inscritos, la Plataforma recomienda a los voluntarios "llevar mascarilla, botas de agua, zapatos que cubran bien el pie y que sean adecuados para el barro, y equipos de protección individual (EPI)" para evitar el contacto con el agua estancada.

También piden a los voluntarios que lleven todo el material de trabajo del que dispongan, como material de limpieza, que es lo que más falta hace en estos momentos.

Una vez sobre el terreno, aconsejan a los voluntarios que "sigan las indicaciones" del coordinador que les toque y que se queden "todo el tiempo que puedan dedicar" en ese mismo lugar y no se desplacen de un municipio a otro.

En esta línea, recomiendan moverse en transporte público y no desplazarse hasta los pueblos afectados en coche particular porque podría provocar una situación de "caos" como la que se vivió la semana pasada. "El problema es que la ciudadanía no tiene esas pautas y se dirige a la zona sin estar preparada", han avisado.

Además, desde la Plataforma del Voluntariado recuerdan que la catástrofe que ha ocurrido en Valencia va a necesitar de mucho trabajo a medio y largo plazo por lo que precisan que, si no hay plazas para ir a ayudar este sábado o domingo, pueden apuntarse los próximos fines de semana.

"Hay muchos días por delante, mucho trabajo por hacer y si este fin de semana no te toca ir porque se han cubierto las plazas, no te preocupes porque hay muchos más días, muchas más ocasiones, es una tarea a largo plazo", han advertido las mismas fuentes.

Asimismo, insisten en que "toda ayuda es buena pero siempre coordinada" y aclaran que "el voluntariado es una acción constante, organizada, que no responde a un impulso". "Es muy importante no confundir el voluntariado con un acto de buena voluntad que hacemos en un momento dado", han subrayado.

En cuanto a la ayuda material, la PVE pide a los ciudadanos que se mantengan informados, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, de lo que se necesita en cada momento, ya que las necesidades van cambiando. Así, precisan que, ahora "no hace falta más comida" sino "material de limpieza".