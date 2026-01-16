La primera carrera del XV circuito 'Corre por una Causa', que recorrerá 16 ciudades, saldrá de Bilbao este 1 de febrero

Cartel de la carrera - ALBOAN

BILBAO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bilbao acogerá, el próximo 1 de febrero, la primera carrera del XV circuito 'Corre por una Causa', que recorrerá hasta mayo un total de 16 ciudades.

Este año, la carrera solidaria, organizada por las ONG Alboan y Entreculturas, y que esta semana ha abierto sus inscripciones, tiene como objetivo apoyar el derecho a la educación de niños refugiados en países como Sudán del Sur y República Democrática del Congo.

En su 15 edición, la doble medallista olímpica de marcha atlética María Pérez García se ha sumado como embajadora de la carrera por su "compromiso con las causas sociales" y por "la ilusión y esperanza que puede despertar el deporte".

En esta ocasión, todos los fondos recaudados se destinarán a proyectos que las ONG Alboan y Entreculturas tienen en Sudán del Sur y República Democrática del Congo países en los que trabajan "para garantizar a niños y niñas un espacio seguro en el que poder jugar, formarse y crecer lejos de la violencia".

Se trata, según Alboan, de "una protección esencial" en un mundo con casi uno de cada cinco niños está afectado por las guerras y los conflictos armados.

Durante estos 15 años, 'Corre por una Causa' ha movilizado a más de 170.000 personas que "han corrido, caminado o acompañado, tejiendo una comunidad que une deporte, conciencia social y compromiso educativo".

CARRERAS

Las primeras carreras del XV circuito 'Corre por una Causa' se celebrarán en Bilbao (el 1 de febrero), Madrid (15 de febrero) y Sevilla (22 de febrero). Posteriormente, se desarrollarán en Valladolid, León y Zaragoza el 1 de marzo.

El 15 de marzo las carreras proseguirán en Vitoria-Gasteiz y Puerto de Santa María. Después, pasarán a Úbeda (22 de marzo), A Coruña (19 de abril), Santiago (26 de abril), Barcelona (10 de mayo) y Valencia (16 de mayo). Quedan por definir las fechas de las carreras de Pamplona, Córdoba y Tudela.

Las inscripciones a las distintas carreras se pueden realizar en la web 'correporunacausa.org' y cuentan con distintas modalidades para todos los públicos, desde carreras de 5 y 10 kilómetros para jóvenes y adultos, a la opción de 5 kilómetros marcha.

Alboan y Entreculturas también ofrecen la posibilidad de regalar un dorsal a otra persona, así como hacer una donación a través del "dorsal cero" y apoyar los proyectos "que hay detrás" de la carrera solidaria Corre por una Causa.