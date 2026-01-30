La regularización extraordinaria de migrantes será la primera en España que puede solicitarse vía telemática

Archivo - Teclado de un ordenador - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proceso de regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno ha autorizado a poner en marcha con trámite de urgencia podrá presentarse por vía telemática por primera vez en España, según expertos en Extranjería consultados por Europa Press.

En este sentido, la propuesta de decreto redactada por el Gobierno que modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería no menciona de forma literal la tramitación "online", pero sí habilita la presentación de solicitudes a través de los medios electrónicos de la Administración.

"La presentación de las solicitudes basadas en lo dispuesto por esta disposición transitoria y de la documentación podrá realizarse mediante un formulario elaborado a tal efecto por la administración competente y por cualquiera de los medios de registro válidos en derecho, señala el texto.

La medida supone un cambio relevante respecto a anteriores grandes procesos de regularización y a los trámites habituales de extranjería, tradicionalmente marcados por la saturación de citas presenciales y las dificultades de acceso al sistema.

La regularización extraordinaria aún está pendiente de aprobación definitiva y de que se concreten los detalles técnicos del sistema de presentación, pero la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la solicitud podría tramitarse en oficinas de la Seguridad Social, en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y mediante la vía telemática. La propuesta de decreto fija un plazo de tramitación de tres meses para resolver las solicitudes.

Sin embargo, la memoria del proyecto que ha publicado el departamento que dirige Saiz indica que no va a suponer cargas presupuestarias ni en materia de personal, lo que ha recibido críticas por parte de algunos sectores.

Este mismo jueves, la sección sindical de FSC-CCOO en Presidencia ha alertado de que la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno impactará "en una plantilla de Extranjería exhausta y abandonada".

La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,

defendió esta misma semana la necesidad de acometer un refuerzo "importantísimo" del personal y de las oficinas de extranjería para evitar las "irregularidades sobrevenidas".

En este sentido, el director de 'Legalteam', consultoría especializada en procedimientos de extranjería y nacionalidad española, Guillermo Morales, explica en declaraciones a Europa Press que en Barcelona todavía se están resolviendo las solicitudes de mayo del año pasado, coincidiendo con la entrada en vigor del Reglamento de Extranjería. "¿Y de verdad ahora nos vamos a creer que en tres meses se van a tramitar? Esto no se lo cree nadie", apunta. Si bien, recuerda que con la mera admisión a trámite de las solicitudes las personas podrán empezar a trabajar.

El decreto establece para los migrantes económicos tres requisitos para poder acceder a la regularización, además de llevar en España desde el 31 de julio de 2025 y no tener antecedentes penales: haber trabajado o tener contrato de trabajo; estar en una unidad familiar; o estar en situación vulnerable. Sin embargo, el proyecto introduce inmediatamente después una presunción general de vulnerabilidad para todos los extranjeros que se encuentren en situación administrativa irregular en territorio español.

"Casi todos los procesos extraordinarios anteriores han sido con contrato de trabajo y el Gobierno, a mi juicio, lo que ha querido hacer es poner en cuenta nueva a todos los que están aquí. Si no tienen penales les voy a dar papeles. Punto", argumenta.

El Gobierno inició este martes el trámite de urgencia para regularizar de forma extraordinaria a migrantes, tras un pacto entre PSOE y Podemos. Así, retoma el espíritu de la ILP, que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso de los Diputados en 2024 por todos los grupos menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.

REQUISITOS PRINCIPALES

Según ha anunciado el Ejecutivo, el proceso estará dirigido a todos los extranjeros que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que acrediten haber permanecido al menos cinco meses de forma continuada en España en el momento de presentar la solicitud. Estas circunstancias podrán acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

En el caso de los solicitantes de protección internacional, bastará con que dicha solicitud se hubiera presentado antes del 31 de diciembre de 2025 y se pueda acreditar.

Otro de los requisitos será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público. Las personas que participen en este proceso y acrediten el cumplimiento de los requisitos podrán acceder a una autorización de residencia en España con una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que permite una integración plena y progresiva en el sistema.

El alcance del proyecto se dirige principalmente a personas que ya se encuentran en España desde hace tiempo y que han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas que no han podido acogerse a las distintas figuras de arraigo. La medida se aplicará con carácter general, sin distinción de nacionalidad, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Por otro lado, el proceso permitirá la regularización simultánea de los hijos menores de las personas solicitantes que se encuentren en España, cuyo permiso será de cinco años.