La Infanta Sofía visitará este viernes las nuevas instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía en Madrid

La Infanta Sofía visita las nuevas instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía - ONCE

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Infanta Sofía visitará este viernes 30 de enero las nuevas instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía en Madrid para inaugurar el nuevo Complejo Clínico y Asistencial, con capacidad para 175 perros guía para personas ciegas o con discapacidades visuales.

ONCE ha detallado en un comunicado que en el acto, que comenzará a las 11.00 horas, tendrá lugar en la sede de la fundación, en Camino de Alcorcón, s/n (Boadilla del Monte- Madrid), se realizará un recorrido por el bloque hospitalario y el de cría, donde los trabajadores de la entidad acompañarán a los cachorros de dos meses en el Aula de Estimulación Sensorial.

La Infanta Sofía también conocerá las etapas por las que atraviesa un perro hasta convertirse en los ojos de una persona ciega y asistirá a una exhibición de perros guía de la ONCE con obstáculos, escalera o paso de peatones. La institución ha facilitado cerca de 4.000 perros guía en España para mejorar la autonomía y seguridad en sus desplazamientos.

El acto contará con la asistencia de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; el delegado el Gobierno en Madrid, Francisco Martín; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Boadilla del Monte, Francisco Javier Úbeda; y el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, entre otras autoridades.