'Te invito a cenar': el encuentro solidario que reunirá a un millar de personas vulnerables, 600 voluntarios y 20 chefs

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa solidaria 'Te invito a cenar', organizada por la Compañía de las Obras (CdO), celebrará este domingo 22 de diciembre la XII edición de su cena de Navidad, en la que reunirá a más de 1.000 personas en situación de vulnerabilidad, en el Mirador de Cuatro Vientos, en Madrid.

La cena solidaria, en la que participarán más de 600 voluntarios y más de 20 chefs, tiene como objetivo brindar una celebración navideña a aquellas personas que no tienen los medios para disfrutarla, según ha explicado la ONG en un comunicado.

A lo largo del año, los invitados a esta cena son acompañados por diversas organizaciones sociales, entre ellas Banco de Solidaridad, ONG Cesal, Bocatas, Fundación Acogida, Casa de San Antonio, Hermanas de la Caridad de la Asunción y Estela de Cometa, quienes participan en la preparación del evento, acompañando a los comensales junto con voluntarios y familias amigas.

La organización quiere no solo ofrecer una cena, sino un momento de fraternidad y dignidad. "Hace unos días me di cuenta de que este año 'Te invito a cenar' coincide con el día de la Lotería de Navidad. Y, ¿qué mayor premio que poder celebrar estas fiestas rodeado de amigos que te recuerdan que no estás solo en tu necesidad?", ha indicado uno de los organizadores de la iniciativa, Raúl Jiménez.

El evento cuenta con el apoyo de Mirador de Cuatro Vientos, Fundación 'La Caixa', PSA Finance, Doofinder, Mercamadrid, Caser, Stellantis, Gonvarri y Parques Reunidos.