El Tercer Sector reclama un enfoque social en el abordaje de emergencias y ser reconocido como actor esencial en ellas

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha reclamado "un enfoque social" en el abordaje de emergencias y ser reconocido como actor "esencial" en ellas en los sistemas de prevención y reconstrucción. Así lo pide en un manifiesto publicado de cara a la celebración el próximo 2 de octubre del Día Nacional del Tercer Sector.

Para conmemorar esta fecha, la PTS ha organizado un congreso titulado 'La dimensión social de las emergencias: claves para la prevención y la reconstrucción', que contará con la participación de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez Rodríguez; la comisionada especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana, Zulima Perez i Seguí; y el director de Socorros y Emergencias de Cruz Roja, Iñigo Vila, entre otros, según ha informado la Plataforma en un comunicado.

En el manifiesto, titulado 'Por un enfoque social en el abordaje de las emergencias: prevención, reconstrucción e inclusión', la Plataforma subraya que "las emergencias agravan desigualdades preexistentes y golpean con mayor dureza a quienes ya viven en situación de vulnerabilidad".

El texto reivindica que "ninguna emergencia puede abordarse sin tener en cuenta su dimensión social" y reclama un enfoque integral, basado en los derechos humanos, guiado por los principios humanitarios y sustentado en la coordinación entre los actores clave, en el abordaje de las emergencias. "Un enfoque que incorpore, en la prevención y preparación de las emergencias, determinantes sociales que afectan a la situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión de las personas", subraya.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha destacado que las entidades sociales están "presentes desde el primer momento en cualquier emergencia" y muchas veces son "las últimas" en irse.

Por ello, desde la Plataforma se solicita que el Tercer Sector sea reconocido como un actor esencial en los sistemas de prevención y reconstrucción. "El Tercer Sector debe formar parte estructural del sistema de prevención y reconstrucción, no como actor invitado, sino como agente esencial e imprescindible", reza el manifiesto.

Poyato también anima a todas las entidades sociales a adherirse al manifiesto para reclamar el enfoque social en el abordaje de las emergencias.