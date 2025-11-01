Usar la IA para elegir ONG fiables: Consejos de Fundación Lealtad

Guía para el uso de la IA. - FUNDACIÓN LEALTAS

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Lealtad ha elaborado una guía de consejos prácticos para informarse correctamente sobre ONG mediante IA, evitando errores, engaños o decisiones basadas en información incompleta.

Entre las recomendaciones de la guía, Fundación Lealtad aconseja formular preguntas específicas y evitar aquellas cuestiones vagas como "¿qué ong son las mejores?. Además, la organizacion aconseja pedir fuentes o referencias verificables, así como comparar siempre información antes de actuar.

La comprobación de la fecha de la información, desconfiar de afirmaciones absolutas o promesas, dar prioridad a ONG transparentes y con rendición de cuentas, así como evaluar la misión y los resultados son otros de los consejos que recoge el decálogo de la Fundación Lealtad.

Se recomienda, asimismo, usar la IA como apoyo, no como sustituto del ser humano, no compartir datos personales o sensibles y evitar tener una "sobreconfianza" en la IA.