162 kilómetros en 30 horas para conseguir 10 becas para estudiantes de Burundi

Cartel de la carrera solidaria 'Paving de way'.

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid, Daniel Hernando, recorrerá este miércoles 7 de agosto en 30 horas la distancia que separa Madrid de su pueblo natal, Peñafiel (Valladolid), con el objetivo de lograr la financiación necesaria para conseguir 10 becas para estudiantes de la Universidad de Ngozi en Burundi.

"¿Conocéis esa fina línea entre estar loco y ser un genio? Pues yo soy un loco. Soy Daniel Hernando Novo: ingeniero, atleta y estudiante apasionado por las aventuras y esos retos que empiezan por un 'No hay huevos'", se presenta Daniel Hernando, que ha finalizado su carrera en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronaútica y del Espacio.

El joven ha querido contribuir a que los estudiantes del país más pobre del mundo, puedan acceder a la educación. "El objetivo del reto es recaudar fondos para financiar los estudios de los diez mejores estudiantes de la Université de Ngozi, ayudándoles a convertirse en la generación que lidere el futuro del país más pobre del mundo, Burundi. Porque corriendo también podemos cambiar el mundo, y porque cada paso cuenta", explica.

La financiación requerida por el proyecto es de 1.620 euros, es decir, 10 euros por cada kilómetro recorrido. Esta cuantía permitirá cubrir 162 euros de la matrícula de los 10 mejores estudiantes la Université de Ngozi (los dos mejores estudiantes de cada una de las cinco facultades de dicha universidad: Ciencias de la Salud, Ingeniería Agrónoma, Económicas, Derecho, Informática).

Para apoyar a Daniel Hernando en su reto, se puede hacer una donación a través de la plataforma 'ihelp' (The 162k: Paving the Way), donde ya ha conseguido recaudar más de 1.200 euros, dando visibilidad al proyecto en redes sociales o uniéndose a él en su carrera, algo que los interesados pueden hacer escribiendo a equipo@asuong.org.