Carlos San Juan, de 'Soy mayor, no idiota': "Los mayores vulnerables han de quedar en una burbuja analógica, como están"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Carlos San Juan, el hombre de 78 años que impulsó la campaña 'Soy mayor, no idiota' para pedir un trato "más humano" en las sucursales bancarias, ha celebrado este jueves los acuerdos a los que han llegado el Gobierno, la banca y las asociaciones de consumidores para que se mantengan las cartillas bancarias para los mayores de 65 años, con el fin de combatir la exclusión financiera de este colectivo y asegurar a los mayores más vulnerables que puedan permanecer en su "burbuja analógica".

"A los representantes de las entidades bancarias les he trasmitido claramente que estas personas mayores a las que yo me refiero tienen que quedar en una burbuja analógica, es decir, dejarlos como están", ha precisado Carlos San Juan, este jueves, en una rueda de prensa tras la reunión.

En concreto, ha explicado que se refiere a "los mayores más vulnerables" que "no solo es que hayan llegado tarde a la digitalización sino que no van a poder nunca acceder a ella principalmente por sus recursos económicos que no les permiten utilizar Internet y mucho menos tener un teléfono inteligente".

"Uno de los puntos que más me ha agradado es el compromiso firme de que la cartilla de ahorro va a seguir vigente para todos los mayores de 65 años porque no tienen alternativa, tienen que pasar a utilizar una tarjeta y, necesariamente, para ver el historial de sus pequeñas finanzas, tienen que acceder de forma digital y eso no lo pueden hacer", ha manifestado el impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota'.

También se ha "alegrado mucho" en lo referente a la Ley de Autoridad Independiente de defensa del cliente financiero. "No dudo de la intención del protocolo pero la economía está sujeta a veleidades, de inflaciones, cambios de consejos de administración, de presidente del Gobierno o de llegada de otras entidades bancarias, y esta ley permite, sin abogado, de forma gratuita, reclamar. A los más vulnerables les da una seguridad de que no van a dejar de cumplirse los acuerdos", ha destacado.

En términos generales, Carlos San Juan ha calificado la reunión de "globalmente cordial" y ha destacado que ha observado "empatía" por parte de los representantes de la banca, a los que les ha transmitido "claramente" que a las personas mayores vulnerables se les debe asegurar una "burbuja analógica".

Hace un año, San Juan consiguió recoger más de 600.000 firmas en la plataforma Change.org para luchar contra la exclusión financiera de los mayores y logró hablar con el gobernador del Banco de España y con la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien le prometió un plan de atención en bancos.